Volkswagen хочет помешать экспорту в Россию своих авто из Китая — журнал За рулем

Volkswagen хочет помешать экспорту в Россию своих авто из Китая

Концерн «взял на карандаш» всех работающих с нашей страной автодилеров из Поднебесной.

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А вы всё еще скучаете по европейским авто или присматриваетесь к «китайцам»?

В прошлом году Volkswagen прекратил производство и продажи новых автомобилей в России. Однако с заводов VW в Китае автомобили в нашу страну все же попадают — по схеме параллельного импорта.

В корпоративных кругах Вольфсбурга отмечают, что существуют «налаженные торговые пути из Китая в Россию», особенно для подержанных автомобилей.

Германский автоконцерн решил этому помешать, хотя сделать это может только в отношении новых авто, так как влиять на рынок подержанных автомобилей нельзя — они уже не принадлежат компании.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Однако и Volkswagen в Китае сравнительно автономен: в стране действует принцип, согласно которому иностранные автоконцерны могут работать только в составе СП с государственными китайскими производителями автомобилей.

Собственным дилерам VW дал указание не разрешать экспорт в другие страны. На сегодняшний день Volkswagen China производит автомобили только для китайского рынка.

Однако Volkswagen не имеет прямого влияния на независимых китайских дилеров теневого рынка, которые могут обеспечить экспорт новых автомобилей.

Поэтому в VW составили так называемый «черный список», в который занесены известные китайские экспортеры автомобилей. Такие торговцы, возможно, пытались экспортировать машины в другие страны в прошлом. По замыслу Volkswagen, эти компании не будут получать автомобили концерна.

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Источник: Handelsblatt

Фото: Unsplash

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