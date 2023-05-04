У петербургского завода Toyota новый хозяин

Предприятие передано в управление производителю комплексов ПВО.

АО «Обуховский завод» (входит в концерн «Алмаз-Антей») назначено управляющей компанией активами бывшего завода ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

АО будет заниматься оперативной деятельностью, управлять предприятием и организовывать производство автомобилей. Сам завод с недавних пор находится в собственности ООО «Шушары-Авто» (дочерняя компания ФГУП «НАМИ»).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 года. Компания обещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. После продажи возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планируется.

Петербургский завод Toyota в конце марта 2023 года выкупило ФГУП «НАМИ», подведомственное Минпромторгу.

По итогам 2022 года российский завод Toyota понес убытки в размере более 32 млрд рублей.

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Источник: Ведомости

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС