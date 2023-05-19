Это копия Toyota Grand Highlander, только лучше

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В Сети появились первые фото нового кроссовера...

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В Сети появились первые фото нового кроссовера Lexus TX.

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Не прошло и недели после официального тизера Lexus TX, как его заметили на дорогах общего пользования во время тестов. Машина укутана в плотный камуфляж, но кое-что интересное нельзя не заметить.

Упомянутый тизер Lexus TX показывал заднюю часть нового кроссовера: дверь, поясную линию и парящую крышу, которая отличает его от Toyota Grand Highlander.

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Тизер также показал задние фонари, заходящие на крылья. Это означает, что у Lexus TX будут другие панели кузова. Во всяком случае, сзади. То есть это будет модель, у которой не просто поменяли логотип и добавили больше электронных систем.

Новые фотографии подтвердили дизайн задних фонарей и показали, как могли, переднюю часть машины с большой решеткой радиатора Lexus. По бокам, ближе к дороге, установлены фары дальнего света.

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Несмотря на внешние отличия, новый Lexus TX построен на той же платформе, что и Grand Highlander. Это означает, что он немного меньше, чем GX и LX, сделанных на базе Land Cruiser, но немного больше, чем RX-L.

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Об уровне оснащения пока ничего не известно, но патенты товарных знаков говорят о том, что у кроссовера будут версии TX350, TX500h и TX550h+. Обозначение h намекает на гибридную силовую установку, а h+ указывает на подключаемый гибрид, батарею которого можно заряжать от бытовой сети или специальной зарядной станции.

Премьера нового Lexus TX может состояться летом или осенью 2023 года.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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