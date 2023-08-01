Назван срок появления УАЗ Патриот с новой подвеской

Производство внедорожников УАЗ Патриот с обновленной подвеской начнется в августе 2023 года.

Отказавшись от создания «русского Прадо», УАЗ сделал серьезную ставку на модернизацию нынешнего флагмана: в 2025 году на внедорожнике Патриот должна появиться АКП, в 2024-м – китайский дизель, но еще раньше дебютирует обновленная задняя подвеска.

«Ульяновский автомобильный завод запустит производство внедорожников Патриот с модернизированной задней подвеской в августе 2023 года. Первые обновленные внедорожники сойдут с конвейера уже в этом месяце», – сообщает пресс-служба производителя.

Главным новшеством модернизированной задней подвески называется дополнительный третий лист в рессорах. Сообщается, что с его помощью «удастся минимизировать колебания при проезде неровностей, а также улучшить устойчивость и управляемость внедорожника».

Пикантный нюанс: изначально подвеска Патриота имела как раз трехлистовые рессоры, но в 2019 году в рамках комплексного обновления модели от третьего листа отказались ввиду соображений комфорта.

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Источник: УАЗ Сегодня

Фото: УАЗ