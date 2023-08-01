Назван срок появления УАЗ Патриот с новой подвеской
Отказавшись от создания «русского Прадо», УАЗ сделал серьезную ставку на модернизацию нынешнего флагмана: в 2025 году на внедорожнике Патриот должна появиться АКП, в 2024-м – китайский дизель, но еще раньше дебютирует обновленная задняя подвеска.
«Ульяновский автомобильный завод запустит производство внедорожников Патриот с модернизированной задней подвеской в августе 2023 года. Первые обновленные внедорожники сойдут с конвейера уже в этом месяце», – сообщает пресс-служба производителя.
Главным новшеством модернизированной задней подвески называется дополнительный третий лист в рессорах. Сообщается, что с его помощью «удастся минимизировать колебания при проезде неровностей, а также улучшить устойчивость и управляемость внедорожника».
Пикантный нюанс: изначально подвеска Патриота имела как раз трехлистовые рессоры, но в 2019 году в рамках комплексного обновления модели от третьего листа отказались ввиду соображений комфорта.
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Источник: УАЗ Сегодня
Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).