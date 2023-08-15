Новый Volkswagen Tiguan без камуфляжа попал в объектив случайных прохожих (видео)
Концерн Volkswagen не спешит рассекречивать все детали кроссовера Tiguan третьего поколения, но тем не менее подготовка к премьере ведется полным ходом. Периодически в Сеть попадают снимки фотошпионов, а недавно очевидцам удалось заснять проезд Tiguan по улицам Любляны. Там снимали проморолик, и автомобиль был без какого-либо камуфляжа.
Ранее Volkswagen уже публиковал фотографии Tiguan третьего поколения в маскировочной пленке. На сегодняшний день известно, что новый кроссовер станет на 32 мм длиннее и на 5 мм шире предшественника при неизменной высоте и колесной базе.
Что касается технических подробностей, то новый Tiguan будет доступен с бензиновыми (1.5 TSI и 2.0 TSI) и турбодизельными силовыми агрегатами и с мягкими гибридами.
Мировая премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения состоится в Европе в сентябре 2023 года.
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Источник: YouTube
Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л