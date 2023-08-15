Новый Volkswagen Tiguan без камуфляжа попал в объектив случайных прохожих (видео)

В Сети появился короткий ролик, на котором можно разглядеть новый кроссовер Tiguan

Концерн Volkswagen не спешит рассекречивать все детали кроссовера Tiguan третьего поколения, но тем не менее подготовка к премьере ведется полным ходом. Периодически в Сеть попадают снимки фотошпионов, а недавно очевидцам удалось заснять проезд Tiguan по улицам Любляны. Там снимали проморолик, и автомобиль был без какого-либо камуфляжа.

Ранее Volkswagen уже публиковал фотографии Tiguan третьего поколения в маскировочной пленке. На сегодняшний день известно, что новый кроссовер станет на 32 мм длиннее и на 5 мм шире предшественника при неизменной высоте и колесной базе.

Что касается технических подробностей, то новый Tiguan будет доступен с бензиновыми (1.5 TSI и 2.0 TSI) и турбодизельными силовыми агрегатами и с мягкими гибридами.

Мировая премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения состоится в Европе в сентябре 2023 года.

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Источник: YouTube

Фото: Volkswagen