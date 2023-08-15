#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коллекцию Михаэля Шумахера продадут на аукционеКоллекцию Михаэля Шумахера продадут на аукционе
Предметы с автографом автогонщика Михаэля...
Европейцы или китайцы? Россияне высказали свое мнениеЕвропейцы или китайцы? Россияне высказали свое мнение
Покупатели сравнили ушедшие иномарки с...
Haval Raptor – озвучены характеристикиHaval Raptor – озвучены характеристики
Haval Raptor получил мощный мотор и отличные...

Новый Volkswagen Tiguan без камуфляжа попал в объектив случайных прохожих (видео)

В Сети появился короткий ролик, на котором можно разглядеть новый кроссовер Tiguan

Концерн Volkswagen не спешит рассекречивать все детали кроссовера Tiguan третьего поколения, но тем не менее подготовка к премьере ведется полным ходом. Периодически в Сеть попадают снимки фотошпионов, а недавно очевидцам удалось заснять проезд Tiguan по улицам Любляны. Там снимали проморолик, и автомобиль был без какого-либо камуфляжа.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Ранее Volkswagen уже публиковал фотографии Tiguan третьего поколения в маскировочной пленке. На сегодняшний день известно, что новый кроссовер станет на 32 мм длиннее и на 5 мм шире предшественника при неизменной высоте и колесной базе.

Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей

Что касается технических подробностей, то новый Tiguan будет доступен с бензиновыми (1.5 TSI и 2.0 TSI) и турбодизельными силовыми агрегатами и с мягкими гибридами.

Мировая премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения состоится в Европе в сентябре 2023 года.

Источник: YouTube

Фото: Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+49