Все вопросы – к АВТОВАЗу: Nissan открестился от гарантийного обслуживания своих автомобилей в России

За поломки машин Nissan в России ответственность должен нести АВТОВАЗ

Японский автопроизводитель Nissan отказался от гарантийных обязательств в России: все вопросы, связанные с поломками автомобилей этой марки, следует решать с дилерами АВТОВАЗа.

«Мы подтверждаем, что АВТОВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили, проданные в России. Они обязаны осуществлять любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии», - заявили в пресс-службе глобального офиса Nissan.

Необходимость напомнить о том, что АВТОВАЗ взял на себя обязательства по поставкам запчастей, а также послепродажному обслуживанию уже проданных и еще продаваемых автомобилей Nissan в России, связана с обращением одного из владельцев японского автомобиля. Он попытался отремонтировать по гарантии свой Nissan у одного из дилеров российского автоконцерна, но там ему в этом отказали. Представитель сервиса сослался на сложности с последующим получением от АВТОВАЗа компенсации на ремонт машины.

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Источник: Autonews

Фото: Unsplash