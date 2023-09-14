Одна из российских автомарок получила новую эмблему

Производитель автобусов КАВЗ получил обновленный фирменный знак в стиле ГАЗ

Группа ГАЗ оформила новую эмблему для одного из входящих в структуру производителей. Курганский автобусный завод (КАВЗ) обзавелся фирменным знаком в корпоративном стиле головного бренда. Соответствующие документы появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности.

В прежнем варианте характерный треугольный символ КАВЗа был заключен в окружность, теперь же его опоясывает фигура, напоминающая щит – такое решение является традиционным для автомобилей под маркой ГАЗ.

КАВЗ-4270 с обновленной эмблемой

Про знак КАВЗ как в старом, так и в новом исполнении существует интересная история: дело в том, что треугольный символ российского бренда удивительно напоминает логотип американской группы Linkin Park. Но, собственно, этим фактом история и ограничивается: никакой фактической связи между логотипами нет.

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Источник: Автопоток

Фото: КАВЗ