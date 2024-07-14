Живая жесть: трагикомичные ситуации с тракторами и экскаваторами (видео)

Блогер показал, как грабители пытались украсть банкомат с помощью экскаватора

Трактористы, операторы экскаваторов, властители грейдеров – народ, который не дает скучать ни себе, ни другим. В этом мы не раз убеждались: спецтехника участвует в свадебных кортежах, бешено тюнингуется и даже рвется пополам.

Однако этот гейзер разнообразия и не думает утихать, и вашему вниманию предоставляется новая подборка смешных, нелепых, страшноватых, а иногда и просто странных случаев. Например, такая ситуация: плохие парни решили спереть банкомат, чтобы впоследствии вскрыть его.

Эту непростую задачу они взялись решать нетривиально и для начала угнали экскаватор. Подогнав его к вмурованному в стену банкомату, они методично раздолбали все вокруг – и сграбастали добычу. Забавно, что с погрузкой ее в поставленный рядышком фургон они не стали мудрствовать.

Справедливо расценив, что загрузить огромный ящик через задние двери будет сложновато, они просто... швырнули ее в открытый люк в крыше фургона. Похоже, там банкомат благополучно застрял. А опубликованное видео с камер намекает на то, что далеко эти дерзкие «изобретатели» не уехали.

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Источник: AUTO VIDEO