Живая жесть: трагикомичные ситуации с тракторами и экскаваторами (видео)
Трактористы, операторы экскаваторов, властители грейдеров – народ, который не дает скучать ни себе, ни другим. В этом мы не раз убеждались: спецтехника участвует в свадебных кортежах, бешено тюнингуется и даже рвется пополам.
Однако этот гейзер разнообразия и не думает утихать, и вашему вниманию предоставляется новая подборка смешных, нелепых, страшноватых, а иногда и просто странных случаев. Например, такая ситуация: плохие парни решили спереть банкомат, чтобы впоследствии вскрыть его.
Эту непростую задачу они взялись решать нетривиально и для начала угнали экскаватор. Подогнав его к вмурованному в стену банкомату, они методично раздолбали все вокруг – и сграбастали добычу. Забавно, что с погрузкой ее в поставленный рядышком фургон они не стали мудрствовать.
Справедливо расценив, что загрузить огромный ящик через задние двери будет сложновато, они просто... швырнули ее в открытый люк в крыше фургона. Похоже, там банкомат благополучно застрял. А опубликованное видео с камер намекает на то, что далеко эти дерзкие «изобретатели» не уехали.
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Источник: AUTO VIDEO
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?