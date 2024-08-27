Выносливый и мощный американский внедорожник привезли в Россию: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые внедорожники Chevrolet Tahoe по цене от ₽10,5 млн

В России в продажу поступил рамный полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe 2024 года выпуска. Самый дешевый вариант предлагает частник из Казани за 10,45 млн рублей.

Уточняется, что автомобиль был куплен в одной из стран СНГ, поэтому полностью русифицирован. Внедорожник представлен в топовой комплектации, включающей трехзонный климат-контроль, люк, медиасистему с большим экраном, пневмоподвеску, кожаный салон и 22-дюймовые колесные диски.

Chevrolet Tahoe оснащен атмосферным бензиновым мотором V8 объемом 5,3 л мощностью 343 л.с., 10-ступенчатым автоматом. Привод полный с понижающим рядом в трансмиссии.

Chevrolet Tahoe

Новые Chevrolet Tahoe есть в продаже в других городах (Москве, Тамбове, Самаре, Рязани, Новосибирске, Красноярске и Санкт-Петербурге), стоимость варьируется от 10,9 до 15,5 млн рублей.

Под капотом этих авто мотор V8 мощностью либо 360 л.с., либо 426 л.с. Привод у всех полный, а АКП 10-ступенчатая.

Chevrolet Tahoe

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автоновости дня»