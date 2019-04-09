Концептуальный Nissan IMQ самобытен и смел. Слишком смел, чтобы в похожем виде отправиться в тираж. И «За рулем» знает, чего лишится серийный кроссовер в первую очередь.

Термин suicide door появился на заре автомобилестроения — в самом начале XX века. Конструктивное несовершенство ранних «заднепетельных» (открывающихся против хода) дверей нередко приводило к тому, что их открывало или срывало встречным воздушным потоком — и люди вываливались из машины. Помните, такие же двери были на «горбатом» Запорожце? И хотя инженеры победили проблему много десятилетий назад, термин оказался живучим.

Сейчас «суицидальные» двери — чертá дорогущих седанов, таких как Rolls-Royce Phantom. Или лондонских кэбов. Кстати, добро пожаловать в Англию!

Пока жесткий кэб LTI TX4 петляет по улочкам Лондона, мы с ниссановским пиарщиком и двумя коллегами-журналистами судачим о номинантах на Оскар и вспоминаем романы Артура Хейли.

Обычно путевые разговоры сводятся к обсуждению виновника презентации, но на этот раз вместе с билетами на самолет нам прислали лишь название концепткара и его габариты. И те с опечаткой.

Nissan IMQ габаритами превосходит нынешний Qashqai и почти дотягивается до Икс-Трейла. Колёса — 22‑дюймовые, шины Bridgestone Connect сварены специально по заказу Ниссана.

Nissan IMQ Concept

Длина / ширина / высота 4558 / 1940 / 1560 мм

Силовая установка e‑Power, бензиновый ДВС 1.5 и два электромотора; суммарная отдача 250 кВт / 340 л.с.; 700 Н∙м

Спасибо, кэб!

Такси останавливается в промзоне на «окраине центра» Лондона. Мы сверяем адрес в приглашении с адресом на обшарпанном ангаре без опознавательных знаков и заходим внутрь. На ресепшен нужно расписаться в толстой тетрадке и упаковать смартфон в непрозрачный пакетик. До официальной премьеры концепткара Nissan IMQ в Женеве остается около двух недель, и ниссановцы боятся утечки. Особенно онлайн-стриминга.

Передние стойки заставляют вспомнить Range Rover Velar, а головная оптика — современные Лексусы.

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IMQ — аббревиатура. IM означает Intelligent Mobility — так ниссановцы называют концепцию, своё видение того, как автомобиль должен интегрироваться в жизнь человека. Q — Qashqai. Так что серийный Nissan IMQ будет третьим поколением японского бестселлера. Следом появится Nissan IMX (X‑Trail). И не исключено, что имя преемника Murano (IMM) будет напоминать о безу­держном проходимце Мавроди.

Концепткар IMQ тоже запускает мощный ассоциативный шлейф. Головная оптика — любой современный Lexus. Передние стойки и часть крыши вплоть до начала задней двери — Range Rover Velar. Жердочки виртуальных зеркал заднего вида напоминают об электромобиле Audi e‑tron. И только в профиль новый Nissan самобытен и смел. Слишком смел, чтобы в похожем виде отправиться в тираж.

Серийный кроссовер будет пятиместным, обзаведется средней стойкой кузова и почти наверняка лишится «суицидальных» дверей. Обратите внимание на ламели в отделке пола. Они перекликаются с оформлением передней решетки и расширителями колесных арок.

Чего серийный IMQ лишится в первую очередь, так это «суицидальных» дверей, категорически не приживающихся в автомобильном масс-маркете (привет, Opel Meriva, Honda Element и Mini Clubman!).

С их исчезновением появится средняя стойка, а «злые» вырезы на дверях наверняка превратятся в умеренно выразительные выштамповки. Добавьте привычные дверные ручки и боковые зеркалá и вообразите на месте 22‑дюймовых колес что-то поменьше.

Мечты и планы

Нынешний Qashqai вошел во вторую, заключительную фазу своего жизненного цикла — года через три-четыре уйдет на покой. Интерьер идущего на смену IMQ, закрученный вокруг 840‑миллиметрового водительского дисплея, хорош, но его отстраненность от действительности возведена в абсолют. Ладно, не будем занудами и помечтаем вместе с ниссановскими дизайнерами.

Главная «фишка» интерьера — 840‑миллиметровый дисплей, показывающий всю текущую информацию о состоянии автомобиля, заряде высоковольтной батареи и работе ассистентов.

Материалы отделки хороши. Узоры на алькантаре должны вызывать у сведущих людей ассоциации с кумико-дзайку — японским искусством ажурной мозаики из дерева.

За интерьер отвечал Даниэль Шлапп, работающий в лондонской студии Nissan Design Europe. И очевидно, что ему не вставляли палки в колёса. Нет ни одной кнопки или клавиши! Лишь тачпад на «бревне» центрального туннеля.

Навигацией, микроклиматом и прочими системами заведует персональный ассистент с голосовым управлением. Результаты его деятельности отображает нижний экран.

На закономерный вопрос о количестве посадочных мест в серийной машине Даниэль отвечает без заминки: IMQ — семейный кроссовер на все случаи жизни, так что, конечно, пять. И если серийный вариант не сожмется в размерах (длина 4558 мм, ширина 1940 мм), пассажирам будет просторно. Это где-то между нынешними Кашкаем и Икс-Трейлом. Но все-таки чуть ближе к последнему.

Рассуждать об эргономике нет смысла. Серийный интерьер будет другим. Это лишь макет: сиденья не регулируются и не выдерживают нагрузки, багажника нет. А руль такой формы должен совершать не более полуоборота от упора до упора — иначе будет неудобно.

Слева направо: Мэтью Уивер — директор по дизайну в Nissan Design Europe; Прянка Гайтодне — ответственная за подбор цветов и фактур; Ялим Эркайя — дизайнер экстерьера; Даниэль Шлапп — дизайнер интерьера.

Бензогенератор

Как вы уже поняли, IMQ пока никуда не едет. Но поедет же! Будет два электромотора (по одному на каждой оси) и полуторалитровый бензиновый двигатель, который при необходимости подзарядит высоковольтную аккумуляторную батарею — она здесь более компактная, чем в электрохэтче Nissan Leaf. Суммарная отдача силовой установки — 340 лошадиных сил и 700 ньютон-метров. Максимальная тяга доступна с самых низов, а расход топлива обещают удержать на уровне других «продвинутых» гибридов — это 3–4 литра на сотню.

В таком ракурсе IMQ выглядит наибо­лее самобытно. Но не кажется ли вам, что отсутствие дверных ручек не идет на пользу образу?

К сожалению, такие агрессивные дизайнерские решения редко доживают до конвейера.

О подвеске не говорят, но, скорее всего, будут стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Впрочем, Leaf весьма недурно едет и с балкой.

Технологию Invisible-to-Visible (I2V) ниссановцы представили в начале года на выставке потребительской электроники CES 2019, прошедшей в Лас-Вегасе. Информация с камер и датчиков каждого автомобиля аккумулируется в общедоступном облачном хранилище. В результате автомобиль может предупреждать водителя о пробках, авариях, плохой видимости или разбитом участке дороги.

Выйдя из ангара, я вынул телефон из пакетика, загрузился в такси и отправился в аэропорт Хитроу. ­Безусловно, в ниссановском видении будущего есть что-то манящее. Но мне пока по душе настоящее: рули классической формы, мультимедийные системы с физическими кнопками и самобытные имена. Согласитесь, имя Кашкай куда благозвучнее сухого IMQ. Но похоже, что вопрос об именовании будущего кроссовера решен окончательно и бесповоротно. ­Прощай, Кашкай?

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Фото: Михаил Кулешов и Nissan