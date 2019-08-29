Многоэлектродные свечи выдают много искр за раз? Это миф!

«За рулем» провел эксперимент, развенчавший распространенное заблуждение о дорогих свечах. Но у таких свечей есть как минимум два неоспоримых достоинства.

Первые многоэлектродные запальные свечи появились еще перед Второй мировой войной на авиаци­онных моторах. С тех пор и множатся мифы о преимуществах такой конструкции перед обычной одноэлектродной. Говорят, при работе двигателя вместо одиночных разрядов возникает светящееся плазменное кольцо вокруг центрального электрода, отсюда — экономичность, экологичность и улучшение мощностных характеристик.

Mногоэлектродная свеча дает лишь одну искру на каждый разряд.

Достоинства у таких свечей действительно есть. И кольцо вокруг центрального электрода тоже возникает. Но никакого многоискрового режима при этом нет и быть не может: всякий раз искровой разряд проскакивает только в одном месте, выбирая путь наименьшего сопротивления. Убедиться в этом поможет простейший ­эксперимент.

Мы изготовили примитивный испытательный стенд, в котором разряд для свечи создает пьезоэлемент. Итак, проверяем: разряд — и одна искра! Что и требовалось доказать. Многоэлектродные свечи выдают единовременно один искровой заряд — как и одноэлектродные. Только пробой происходит то в одном месте, то в другом: искра всякий раз выбирает оптимальный путь. Именно это обсто­ятельство и рождает легенды о многоискровом режиме.

При высокой частоте искрообразования в автомобиле (у Жигулей, например, она доходила до 50 Гц в каждом цилиндре) многочисленные одиночные искры, проскакивающие между разными электродами, визуально сливаются в единый светящийся круг. (По этому принципу работает кинематограф: инерционный человеческий глаз воспринимает мелькание неподвижных картинок как непрерывный видеоряд.) Но появления одновременно нескольких разрядов такая свеча обеспечить не сможет.

Обычно такие опыты проводят с катушкой зажигания — откуда еще взять нужные киловольты? Поступим проще: нам поможет простейшая пьезозажигалка. Аккуратно разбираем ее, извлекаем механизм и подключаем напрямую к свече зажигания. Нажимаем на кнопку и наблюдаем, как проскакивает искра между электродами.

А зачем же тогда нужны многоэлектродные свечи, если число разрядов у них то же, что и у обычных? Наличие нескольких боковых электродов повышает ресурс свечи, хотя и не пропорци­онально их числу. Ведь керамический изолятор центрального электрода тоже изнашивается; меняют такие свечи чаще всего не из-за увеличения искровых зазоров, а по причине разгерметизировавшегося уплотнения изолятора. Целесообразно применять многоэлектродные свечи на автомобилях, где их сложно и, следовательно, дорого менять. Например, в оппозитных моторах или там, где доступ к свечным колодцам перекрывают впускные трубопроводы.

У таких свечей есть еще одно незаметное для обычного автомобилиста достоинство — так называемая открытая искра. В отличие от обычной свечи, у многоэлектродной боковые электроды не нависают над центральным — возникающий фронт пламени не застревает между электродами и быстрее распространяется по камере сгорания. Этот эффект проявляется в режимах минимальных оборотов холостого хода, при малых углах открытия дроссельной заслонки и невысоких нагрузках и улучшает рабочие характеристики двигателя. Но выигрыш в экономии и мощности столь мизерный, что в обычной ­эксплуатации незаметен.

Главный вывод: многоэлектродная свеча дает лишь одну искру на каждый разряд.