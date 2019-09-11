Груз будет вовремя: оптимальный выбор коммерческого автомобиля

Большинство легких коммерческих автомобилей не слишком хорошо приспособлено для езды вне асфальта. А съезжать с хорошей дороги зачастую приходится. Вот несколько простых советов по выбору автомобиля и повышению «вездеходного» потенциала уже купленного грузовичка.

Для плохих дорог…

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Большинство автомобилей сегмента LCV — типичные жители асфальта. Длинная база, скромный дорожный просвет: бугры, канавы и глубокая колея — не их стихия. Но если машинам вашей компании приходится часто ездить по скользким, разбитым дорогам и более-менее ровным проселкам, стоит заранее подумать о грамотном выборе привода.

Казалось бы, полный привод — лучший выбор! Внедорожные версии «коммерсантов» рассмотрим позднее. Пока поговорим о полноприводных модификациях «асфальтовых» машин. Для примера возьмем Форд Транзит (или Фольксваген Транспортер). Они умеют автоматически распределять тягу между четырьмя ведущими колесами.

На скользкой дороге или легком бездорожье такие машины будет чувствовать себя вполне уверенно. Этакие грузовые кроссоверы! Но доплата за все ведущие колеса у того же Форда — около 400 тысяч рублей. Нужно ли переплачивать, решать владельцу, исходя из условий эксплуатации автомобиля и финансовых возможностей.

Форд Транзит выпускается с тремя вариантами привода: передний, задний и полный.

К тому же передне- и заднеприводные «коммерсанты» не столь уж беспомощны на плохих дорогах. Передний привод хорош зимой — такие машины лучше управляются на скользком покрытии. Да и на грунте ведущий передок предпочтительней. Только дорожный просвет у переднеприводных машин обычно скромнее, чем у «классических» аналогов — запросто можно повиснуть на задней балке. Колея таким автомобилям противопоказана!

Задний привод, особенно на пустом фургоне, — штука неприятная: на обледенелой дороге управляется плохо, в снегу и мягком грунте — буксует. Но сегодня большинство коммерческих машин оснащается электронной системой стабилизации, которая помогает машине уверенно держать траекторию. А для преодоления легкого бездорожья предлагается ценная опция — блокировка межколесного дифференциала. Не пожалейте денег — закажите! Поможет, когда под колесами скользко или грязно. Если одно из ведущих колес забуксует, блокировка включит в работу второе. Вот и выбрались из лужи или снежного перемета.

Очень важный момент — выбор шин. Любой опытный джипер скажет: правильные покрышки — половина успеха на бездорожье. Нет, не предлагаю вам обуть «асфальтовый» грузовичок в «тракторную» вездеходную резину. Но даже умеренно «зубастые» шины с маркировкой M+S (грязь + снег) всегда помогут в сложной ситуации. Кстати, некоторые производители предлагают выбор шин при заказе автомобиля.

Для направлений

Дорога — одно название, а груз вести надо? Мы же в России живем, и машины для таких ситуаций подходят, в основном, наши, российские. Здесь без настоящего полного привода и солидного дорожного просвета не обойтись.

Начнем с тех, которые перед колеей не спасуют и по шоссе едут приемлемо.

Полноприводная ГАЗель — аппарат большой и вместительный. И выбор комплектаций солидный: борт, двойная кабина, цельнометаллический фургон, комби, автобус.

Полноприводная ГАЗель — машина для умеренного бездорожья. Соболь 4Х4 — более компактная и проходимая версия ГАЗели.

Конечно, газовская «полуторка» — не последнее слово техники, но съехать с асфальта на ней не страшно. Есть, однако, у этого авто конструктивная особенность, которая сильно ограничивает проходимость — двускатные шины на задней оси. Они создают дополнительное сопротивление на снегу и рыхлом грунте. Так что на суровое бездорожье ГАЗель лучше не запускать. Другое дело — ее ближайший родственник Соболь: геометрия у него получше, этот сможет забраться куда дальше прародительницы. Только размер кузова и грузоподъемность у него заметно скромнее…

УАЗ Профи — коммерческая версия популярного внедорожника.

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Едем дальше? То есть глубже в грязь! УАЗ не так давно представил новое семейство коммерческих машин — Профи. Сделанные на базе Патриота, они отличаются серьезными внедорожными способностями . И грузоподъемность заявлена в полторы тонны, как у ГАЗели. К тому же для УАЗа на рынке много различного дополнительного внедорожного оборудования. Выбор вариантов исполнения скромнее: одиночная или двойная кабина, бортовая платформа или фургон-надстройка. Цельнометаллических машин и автобусов нет. Да и размер платформы не впечатляет. А еще нет дизеля…

Все перечисленные выше автомобили могут справиться с довольно серьезным бездорожьем. При этом они приемлемо ведут себя на асфальте, обеспечивая водителю и пассажирам достойный уровень комфорта.

А что делать, если дорога больше похожа на болото или ее нет совсем? Тут на арену выходит она! Древняя, родом из середины прошлого века, грубая, примитивная, шумная, тесная, неудобная, зато чудовищно проходимая старая знакомая «буханка» и ее бортовой родственник по прозвищу «головастик».Это чудо пролезет почти везде, а при должной подготовке потягается проходимостью с гусеничным трактором. Но хороша она только на бездорожье. Недаром ульяновский грузовичок пользуется большой популярностью в Якутии и в … Монголии.

Знаменитая «буханка» — минимум комфорта и максимум проходимости.

Есть достаточно серьезные внедорожные LCV и у зарубежных производителей. Полноприводные Ивеко Дейли или Мерседес Спринтер безусловно хороши. Но их цена…

Улучшаем проходимость

Браслеты. Проходимость коммерческих автомобилей, даже самых «асфальтовых», можно улучшить с помощью нехитрых приспособлений. Например, использовать браслеты на ведущие колеса. По сути это те же цепи, только монтировать их удобней. Создавая дополнительный «зацеп», они помогут преодолеть заснеженный или грунтовый участок дороги.

Браслеты на колеса помогут проехать сложный участок.

Сэнд-траки. Еще одна полезная вещь из джиперского арсенала Если забуксовали, не нужно ломать сучья и совать их под колеса. Сэнд-траки удобней и всегда под рукой. Они бывают жесткие (алюминиевые или пластиковые) и складные резиновые.

Складные сэнд-треки — эффективное средство борьбы с бездорожьем.

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Самый простой способ улучшить вездеходные способности внедорожных «коммерсантов» — установить специальную резину. Для езды по серьезной грязи хороши шины с маркировкой МТ. Но они шумят и быстро изнашиваются на асфальте. Шины серии АТ более универсальны: и на бездорожье не подведут, и на асфальте чувствуют себя уверенно. Только не забывайте, что обувать будем грузовик, и нагрузочный индекс шины должен быть соответствующим…

Лебедка. Про более серьезную доработку (увеличение дорожного просвета, установка лебедки) полноприводных машин здесь говорить не будем. Для этого есть специальные сайты и форумы. К тому же автоинспекция сейчас негативно относится к внесению изменений в конструкцию автомобиля. Но на любые санкции в России найдутся контрсанкции! Нельзя ставить лебедку — сделаем ее переносной, быстросъемной.

Мощная переносная лебедка. Тяга свыше четырех тонн и вес за 40 кг.

Достал из кузова, прицепил к буксирным крюкам, подсоединил к аккумулятору — и сам себе тягач! Штука, конечно, для экстремального бездорожья, но грузы и людей нужно возить везде. А иначе зачем УАЗ коммерческие автомобили производит?

Автор: Игорь Твердунов

Фото: «За рулем», фирмы-производители