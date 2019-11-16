Танки с огнеметом на борту: вся их недолгая история

Первый танк с огнеметом на борту появился в США. Это была машина на паровой тяге и гусеницах. Были подобные танки и в СССР.

Опоздание на войну

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Прообразы огнеметов появились еще во времена Византийской империи — специальные сифоны метали смесь «греческий огонь», а давление в системе нагнеталось кузнечными мехами. Но те струйные огнеметы, о которых сразу думает наш современник, родились в начале XX века. И активно использовались в Первую мировую — прорывать укрепленные позиции с ними было удобнее, чем с винтовкой и штыком.

Мысли поставить огнеметы на появившийся на полях сражений Великой войны танк время от времени залетали в головы конструкторов. Но поучаствовать в боевых действиях до окончания войны огнеметные танки не успели.

Первый танк, несущий огнеметное вооружение, родился, как ни странно, в США — тогда еще не очень-то и «танковой» державе. Назывался он просто — Steam Tank Tracklayer, то есть, дословно, «Паровой танк на гусеничном шасси». Чудо-юдо внешне напоминало британские ромбовидные танки. В движение приводилось двумя паровыми двигателями. Американская индустрия того времени достигла чуть ли не пика совершенства паровых машин — в некоторых моментах они имели преимущества над двигателями внутреннего сгорания. Например, не нужны были коробки передач, которые постоянно ломались на тех же «ромбах».

Первый в мире воплощенный в металле огнеметный танк (topwar.ru)

А еще пар двигателей использовался для метания огнесмеси. Были, правда, минусы — невозможность стрелять из огнемета при выключенных двигателях и небольшая дальность, не достигавшая и 30 метров.

Но начало было положено.

Зажигательный эффект

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То, что не произошло в Первую мировую, случилось в Интербеллум — период меж двумя великими войнами. Несмотря на отсутствие мирового конфликта, мелких войн тогда хватало — и огнеметные танки проявили себя в них.

Дебют состоялся в Африке — решившие отомстить эфиопам итальянцы устроили полномасштабное вторжение. И не забыли прихватить с собой плюющиеся огнем танкетки «Ансальдо». После этого огнеметные танки стали частым гостем в целом ряде конфликтов — японо-китайские войны, Испания, Хасан и Халхин-Гол, Финляндия — так что ко Второй мировой огнеметные танки уже не были чем-то удивительным.

Лучше всего они подходили для атак на окопавшегося противника. Стоило только приблизиться на дистанцию выстрела, и тот, в худшем случае, отходил чуть дальше, чтобы не попасть под огненные струи. В лучшем — в панике убегал.

Огнеметный вариант танка Т-26 (zvezda.org) Огнеметный «Шерман» выкуривает японцев из «лисьих нор», Иводзима, 1945 год (waralbum.ru)

Мнение эксперта:

Военный историк Евгений Белаш

Особенно часто советским танкистам приходилось использовать огнеметы в сражениях с самураями у реки Халхин-Гол. Японские войска отлично окапывались и маскировались и отчаянно сражались. Понятия «плен» для японцев просто не существовало. Советской пехоте приходилось драться буквально за каждый бугор и каждый окоп. Из-за ближнего боя артиллерия уже не могла стрелять — а танкам пришлось бы таранить. Тут японские пехотинцы бросались даже на танки, засовывая палки в колеса, то есть в катки.

Тогда в бой вводили огнеметные танки Т-26. По воспоминаниям советских танкистов, горели японские укрепления, земля и вообще все вокруг. Такого ужаса японская пехота не выдерживала. Достаточно было одной машины с огнеметом, чтобы от нее из траншей бежала усиленная рота.

Крупнейшая война в истории человечества

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В Советском Союзе огнеметные танки нежно любили — видимо, сказывался дух тридцатых, когда наши предки с энтузиазмом хватались за новые технические изобретения, особенно в военной сфере. Поэтому к началу ВОВ успели выпустить 1300 огнеметных танков. При этом стремились делать их на основе существующих машин — от танкеток до тяжелых КВ.

Интересным вариантом был КВ-8 — огнеметная версия танка КВ. Конструкторы заменили 76-мм пушку на 45-мм, а освободившееся место использовали для установки огнемета. Получился танк, способный стрелять из огнемета в любую сторону, и сохранивший хоть какую-то пушку. При этом обладавший мощной броней — ведь для того, чтобы выстрелить из огнемета по неприятельским окопам, требовалось подъехать к ним почти что, по танковым меркам, вплотную.

В Красной армии огнеметные танки использовали на протяжении всей войны, но больше всего они пригодились на завершающем этапе. Немцы создавали сильные узлы обороны в плотно застроенных европейских городах — «выковыривать» упорно обороняющуюся пехоту из развалин можно было долго. Прикрытые броней и опасные в ближнем бою, огнеметные танки существенно облегчали этот процесс.

Германский огнеметный танк Flammpanzer III на полигоне (waralbum.ru)

Имели свои огнеметные танки и другие стороны конфликта.

Немцы стремились переделать в огнеметные устаревшие танки. Что, впрочем, не помешало им успешно применять эти машины в городах — например, в Сталинграде. Американцы с удовольствием использовали их на Тихоокеанском театре военных действий — в джунглях огнеметы оказались как нельзя кстати.

А британцы додумались хранить огнесмесь в прицепленной к танку бронированной тележке. Это существенно повышало безопасность — опасное топливо теперь хранилось не внутри танка, а снаружи. В случае воспламенения цистерн тележку можно было легко отстрелить от танка на пиропатронах — что было безопасно, если не для пехоты снаружи, то, по крайней мере, для самих танкистов.

Отмирание классики

Но с окончанием войны дни «традиционного» танкового огнемета подходили к концу. Все дело в том, что резко вырастала эффективная дальность ручного противотанкового оружия. В конце Второй мировой кумулятивный «Фаустпатрон» бил на десятки метров, но эти времена быстро отходили в прошлое. Теперь пехота могла успешно подбивать танки до того, как те подъедут на дистанцию «плевка» из огнемета.

Это, казалось, можно было нивелировать улучшением дальности самих танковых огнеметов, но скоро та уткнулась в свой естественный потолок. Одним из последних «традиционных» огнеметных танков стал ТО-55 — его струи могли бить на 200–250 метров. Этого все равно было маловато.

Огнемет танка ТО-54

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Это не значило, что струйные танки будут разом выкинуты на свалку — в мире еще оставалась работа для них. Например, Вьетнам — густые джунгли могли прятать в себе партизанские засады, и возможность «на всякий случай» обработать огнем подозрительный участок долгое время была хорошим подспорьем для американцев.

Но развитие струйных танковых огнеметов прекратилось. На арену выходило новое поколение огнеметов. Струйный способ стрельбы заменялся капсульным. Огнесмесь летела дальше, так как большая часть пути теперь преодолевался не «струей», а в контейнере. Но для такой стрельбы уже не требовался танк в изначальном понимании этого слова — подбираться близко к неприятельским позициям для стрельбы такими боеприпасами было уже не нужно.

Поэтому недолгая жизнь огнеметного танка подошла к концу. И вряд ли когда-нибудь эти огнедышащие монстры вернутся на поля сражений. Тем лучше.

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