Сегодня, в 6:00 75% читателей «За рулем» не знают ПДД! Но вы-то не из них? Мы выбрали самые популярные в 2019-м году задачки, проанализировали их и вот что выяснили.
Раз в неделю мы публикуем задачу на знание Правил дорожного движения — предлагаем типичную дорожную ситуацию и несколько вариантов ответов, включая единственный верный. Результаты шокируют: большинство читателей отвечают неверно. Какие же разделы ПДД даются нам тяжелее всего?
1. Мы боимся обгонять
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Многие наши читатели ошибаются, когда вопрос касается обгона.
Обгон, как известно, сопряжен с выездом на встречную полосу, а за нарушение правил обгона предусмотрено весьма суровое наказание с лишением водительского удостоверения. Так что ошибка при обгоне может обойтись очень дорого. Видимо, поэтому большинство автомобилистов предпочитают не рисковать, а наоборот, перестраховаться и отказаться от обгона даже тогда, когда он не запрещен.
Вот лишь пара характерных примеров с результатами голосования, в которых правильный ответ обведен зеленой рамкой.
В этой задачке мы предложили всего три варианта ответа и лишь четверть читателей выбрала верный.
В этой задачке мы предложили всего три варианта ответа и лишь четверть читателей выбрала верный.
Конечно, многие опытные автомобилисты не станут обгонять в таких условиях, руководствуясь прежде всего соображениями безопасности. Но вопрос не в этом. Нам важно понимать, разрешают ли ПДД подобный маневр. И что же мы видим: оказывается,
многие читатели путают такие понятия, как регулируемый и нерегулируемый перекресток.
Работающий светофор подразумевает регулируемый перекресток. А вот если светофора нет или он не работает, то есть на нем мигает желтый сигнал (как в условиях нашей задачки), то перекресток считается нерегулируемым. Отсюда и массовая ошибка при ответе.
Другой пример
— обгон тихохода. И вновь большинство читателей ошиблось.
Примерно треть читателей решила, что обгон в таких условиях запрещен. Остальные посчитали иначе. Но лишь 17,9% знают почему обогнать можно.
Примерно треть читателей решила, что обгон в таких условиях запрещен. Остальные посчитали иначе. Но лишь 17,9% знают почему обогнать можно.
Что главнее: разметка, разрешающая обгон, или знак, запрещающий такой маневр? В данном случае это не имеет значения, ведь запрет на обгон начнет действовать только через 1 км. Отсюда следующий вывод...
2. Мы забыли про информационные таблички
Давайте честно: вы вообще обращаете внимание на эти маленькие белые таблички? Полагаю, далеко не всегда. Многие читатели не обратили внимания и на подсказку в заголовке задачи. В итоге ошиблись.
Чуть больше 25% выбрало верный ответ. Удручающий результат.
Чуть больше 25% выбрало верный ответ. Удручающий результат.
Большая часть ответивших считает, что действие разворачивается на автомагистрали. Как вы понимаете, это не так, ведь информационная табличка сообщает о том, что автомагистраль начнется только через 1000 м.
Однако самая большая проблема связана с круговыми перекрестками.
3. Мы совсем запутались с круговыми перекрестками
Такой результат закономерен. Долгое время нас пытались запутать многочисленными поправками в ПДД. В итоге все получилось.
На этот раз всего 3,8% за правильный ответ. Своеобразный рекорд!
На этот раз всего 3,8% за правильный ответ. Своеобразный рекорд!
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Вся проблема в пресловутом знаке 4.3 «Круговое движение», которого на схеме нет. А это значит, что перед нами не круговой, а обычный перекресток. И проезжать его нужно соответственно: хочешь повернуть направо — соизволь заблаговременно занять правый ряд. Хочешь поехать налево (а нам ничего не запрещает это сделать) — пожалуйста. Главное при этом не оказаться на встречной стороне дороги и уступить транспорту, двигающемуся по главной.
Парадоксальная ситуация, но таковы Правила. Скажете, что таких перекрестков в жизни не встретить? А вот и нет. Нам регулярно присылают фотографии подобных развязок, на которых движение организовано по кругу, но знака 4.3 при этом нет.
Конечно, все вышесказанное не означает, что можно (хотя формально можно) ехать «против шерсти» по такому «кругу», шокируя других участников движения. Очень надеемся, что инстинкт самосохранения не позволит это сделать.
Вы точно разобрались с задачкой? Давайте-ка закрепим...
28% за правильный ответ. Это один из лучших результатов, но этого явно недостаточно для безопасного движения на наших дорогах.
28% за правильный ответ. Это один из лучших результатов, но этого явно недостаточно для безопасного движения на наших дорогах.
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Заголовок оказался пророческим. Мы и не сомневались, что правильный ответ выберут не многие. Так и произошло. Почему?
Вроде бы все очевидно: знак 4.3 имеется, а значит разворот запрещен. И единственно верная траектория
— Б... А вот и нет. В данном случае обе траектории под запретом. Все из-за того же знака. Дело в том, что правила проезда круговых перекрестков имеют ряд особенностей. В частности: въезжать на круговую дорогу можно с любой полосы, а вот покидать круг можно исключительно из правого ряда. Впрочем, на это обратило внимание 28% читателей. Уже неплохо. ***
Обратите внимание на количество проголосовавших в каждой задаче. Счет идет на десятки тысяч. Это значительный срез водительского сообщества. То есть над решением этих задач думали действующие и потенциальные водители. Немного боязно садиться за руль, зная такую статистику, не правда ли?
Благо, что не все нарушения ПДД приводят к аварии. Однако подтягивать теорию просто необходимо. «За рулем» вам в помощь.
Удачи на дорогах!
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