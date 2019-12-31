75% читателей «За рулем» не знают ПДД! Но вы-то не из них?

Раз в неделю мы публикуем задачу на знание Правил дорожного движения — предлагаем типичную дорожную ситуацию и несколько вариантов ответов, включая единственный верный. Результаты шокируют: большинство читателей отвечают неверно. Какие же разделы ПДД даются нам тяжелее всего?

Многие наши читатели ошибаются, когда вопрос касается обгона.

Обгон, как известно, сопряжен с выездом на встречную полосу, а за нарушение правил обгона предусмотрено весьма суровое наказание с лишением водительского удостоверения. Так что ошибка при обгоне может обойтись очень дорого. Видимо, поэтому большинство автомобилистов предпочитают не рисковать, а наоборот, перестраховаться и отказаться от обгона даже тогда, когда он не запрещен.

Вот лишь пара характерных примеров с результатами голосования, в которых правильный ответ обведен зеленой рамкой.

В этой задачке мы предложили всего три варианта ответа и лишь четверть читателей выбрала верный.



Конечно, многие опытные автомобилисты не станут обгонять в таких условиях, руководствуясь прежде всего соображениями безопасности. Но вопрос не в этом. Нам важно понимать, разрешают ли ПДД подобный маневр. И что же мы видим: оказывается, многие читатели путают такие понятия, как регулируемый и нерегулируемый перекресток.

Работающий светофор подразумевает регулируемый перекресток. А вот если светофора нет или он не работает, то есть на нем мигает желтый сигнал (как в условиях нашей задачки), то перекресток считается нерегулируемым. Отсюда и массовая ошибка при ответе.

Другой пример — обгон тихохода. И вновь большинство читателей ошиблось.