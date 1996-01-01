Тогдашний министр финансов Валентин Павлов вошел в историю, поскольку январская реформа 1991 года впоследствии получила его имя. В 21:00 по московскому времени, когда по старой привычке вся страна уселась перед телевизорами, а практически все магазины закрывались, выяснилось, что президент СССР подписал указ об изъятии из обращения 50-рублевых и 100-рублевых купюр образца 1961 года!

Это был шок. Его до сих пор часто обыгрывают в кино, где герои находят дедушкин клад с кучей денег, а это уже не деньги, а бумажки… Тогда же люди рванули кто куда. На почте посылали сами себе переводы, а в кассах Аэрофлота скупали все билеты подряд, чтобы потом сдать их обратно, получив компенсацию «новыми» деньгами. Официально же без проблем обменивалось не более 1000 ₽ на человека. Тогда изъяли 14 млрд рублей, а розничные цены начали бег в гору.





Москва образца 1993 года. Вам не хватает валюты — тогда мы едем к вам!





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24 июля 1993 года, уже после уничтожения СССР, была проведена новая атака на сбережения. В телеграмме председателя главного банка страны Виктора Геращенко говорилось, что Центробанк «прекращает с нуля часов (по местному времени) 26 июля 1993 года обращение на всей территории Российской Федерации государственных казначейских билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961–1992 годов».

Этот момент я прекрасно помню: мы с родителями сидели на даче, когда случайно включенный радиоприемник сообщил эту новость. В итоге рванули в Подольск, где я, потратив весь «подкожный» запас, приобрел примерно за 500 ₽ комплект тяжеленных белорусских шин на Волгу — выбирать не приходилось. Остатки наличности потратили на рынке, пользуясь тем, что радио в тот день слушали далеко не все продавцы.

Про август 1998 года помнят почти все. 14 августа тогдашний президент объявил, что девальваций не будет, а через три дня доллар подпрыгнул в четыре раза. После этого все поняли, что загадывать что-либо на завтра — дело бесполезное. При этом население резко воспылало любовью к ненашенской валюте.





Так какие же были цены?





В 1992 году нам объявили, что на дворе царит рынок, который, как известно, сам себя регулирует. На электромеханическом заводе, где я тогда работал, стали оригинальным образом выплачивать зарплату. Примерно каждые два дня появлялся приказ директора, согласно которому вводился новый коэффициент, на который умножался твой оклад. Скажем, при окладе в 200 ₽ и коэффициенте, равном 2,6, тебе насчитывали жалованье в 520 ₽. С какой скоростью тогда работали печатные станки, можно только догадываться.

Коэффициент стремительно рос — 3, 5,5, 7, 11, 13,8… Но ценники во всех магазинах переписывали еще быстрее. На заводе участились случаи визитов к директору с просьбой «выписать премию хотя бы на хлеб». Оклад начальника КБ стал ниже стоимости месячного проездного. Зато юные монтажники легко устраивались к таким же юнцам на сиюминутные биржи и подобные заведения, где зарплата была не 900 ₽, а, скажем, 50 000 ₽. Через пару месяцев фирма обычно лопалась, но за это время кто-то успевал обзавестись новеньким автомобилем — например, Москвичом-2141.





Москва, 1993. Открытие второй «котлетной» на углу Тверской и Огарева.





Владельцы автомобилей Волга вскоре почувствовали себя миллионерами: цена нижегородских машин первой перевалила за миллион рублей. Вскоре то же сделали и цены на тольяттинские машины. Впрочем, вот несколько цифр из 1993 года. Для справки: средняя зарплата по стране в течение года увеличилась тогда примерно с 16 000 ₽ до 140 000 ₽.





Товар Примерная стоимость в 1993 году, ₽ Литр молока 150 — 300 Килограмм сахара 450 — 650 Батон хлеба 100 — 500 Цветной телевизор импортный 1 500 000 ВАЗ-21093 25 000 000





А вот почти то же самое в 1995 году. Рост средней зарплаты за год — от 300 000 до 750 000 ₽





Товар Примерная стоимость в 1995 году, ₽ Литр молока 2500 — 3000 Килограмм сахара 4500- 5000 Батон хлеба 1300 — 1700 Цветной телевизор импортный 2 000 000 ВАЗ-21093

47 000 000

Дефицит исчез. При этом стоимость тех же запчастей могла иметь десятикратный разброс в зависимости не только от даты на календаре, но и от места приобретения, а также от производителя — тогда это еще было в диковинку. На прилавках начали появляться запчасти, похожие на настоящие: стекляшки от задних вазовских фонарей, жигулевские крестовины в коробочках с иероглифами.





Гороховец близ Нижнего Новгорода. Единственный способ заработать для многих — челночный бизнес. Машина — явно с былых времен.





Впрочем, само понятие прилавка тогда же изменилось навсегда: магазины с государственными ценами ушли в небытие, освободив пространство кооперативным ларькам и тому подобным заведениям. Продавец вешал те ценники, какие считал нужными.





Москва, Новый Арбат, 1997 год. Ценники на любой вкус — хоть с тремя нулями, хоть без них.





Перегон





Новым явлением в жизни автовладельцев стал, конечно же, перегон автомобилей из-за границы. Ввоз машин с нескольких тысяч в 1991-м вырос до более чем 100 тысяч в 1992 году. Основными каналами ввоза «бэушек» в Россию стали порт Владивостока, а также трасса из Германии через Польшу и Белоруссию. Многие россияне осуществили тогда свою детскую мечту, купив Мерседес или БМВ — пусть и не новый.





Калининград, 1997 год. Аукцион иномарок





Поначалу машины гнали для личного пользования, но потом это превратилось для многих в заработок. В июне 1992 года ввели пошлину в 15% таможенной стоимости новых машин (возрастом до трех лет) и 25% — для подержанных. В ноябре 1993 года правительство еще раз повысило сборы за ввоз любых легковых автомобилей в Россию. При объеме двигателя до 1500 куб. см пошлина составила 35% таможенной стоимости автомобиля, до 3000 куб. см — 50%, свыше 3000 куб. см — 70%. А с января 1994 года была введена единая ставка таможенных платежей для физических лиц, включавшая НДС и акцизный сбор в 5 ЭКЮ (на тот момент это составляло примерно 6 долларов) за 1 куб. см объема двигателя автомобиля. В итоге размер пошлин составил 80–130% декларированной цены.





Бензин





Последняя цена времен СССР составляла 40 копеек на литр бензина АИ-93. Любопытно, что с приходом 90-х какое-то время бензиновые ценники росли даже медленнее, чем инфляция. К 1995–1998 гг. цена бензина выросла до 1960 рублей за литр. Затем нолики с ценников исчезли, а в 1999 году цены в отдельных регионах подпрыгнули с 2 до 9 ₽ за литр. К концу года ситуация «выровнялась», и цены по стране достигли тех же 9 ₽ за литр.





Август 1999 г. На одной из АЗС после очередного скачка цен. Чечня, 1996 год. Вдоль дороги — самопальная жидкость, называемая бензином. Но выбора все равно нет.





Конечно, у каждого свои воспоминания о том непростом времени. Расскажите!



