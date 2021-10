«Группа ГАЗ» представила серийную ГАЗель NN. Нам показали не просто рестайлинговый автомобиль, а родоначальника нового семейства LCV на современной платформе.

ГАЗель многолика в своем предназначении: маршрутное такси или скорая помощь, изотермический продуктовый фургон или старенький грузовичок со строительного рынка, грузопассажирский автомобиль для доставки аварийных бригад коммунальных служб или грузовик, помогающий деревенскому жителю вести хозяйство, служебный автобус-трудяга в небольшой организации или школьный автобус, шасси для монтажа различных надстроек — ​вплоть до самосвального кузова и цистерны для перевозки пива. Об этой и другой грузовой технике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

ГАЗель NN

Что означает NN в названии ГАЗели?

«Группа ГАЗ» окутала ГАЗель NN плотным флером загадочности. Вариантов расшифровки этой аббревиатуры более чем достаточно, но нет ни одной официальной. Между тем, расшифровка, приуроченная к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, кажется «притянутой за уши». Версия New Next, то есть «Новый Некст», тоже является не совсем объективной — ​здесь много эволюционных компонентов ГАЗель Next, которые уже год, а то и пару лет используют в серии. И термином «рестайлинг» не хочется обижать заводчан, все же нового здесь много, и машина реально претендует на премиальный сегмент LCV, составляя достойную конкуренцию иномаркам. Быть может, Next Next, то есть «Следующий Некст», «Некст» в квадрате? Пожалуй, лучше оставить эту аббревиатуру без расшифровки. Пусть ГАЗель NN, как и улыбка Моны Лизы, будоражит воображение потомков.

Серийное производство ГАЗели NN начинается с выпуска бортовых автомобилей, шасси и цельнометаллических фургонов

Что у ГАЗели NN нового?

В первую очередь то, что можно назвать фасадом, что максимально меняет внешний вид автомобиля: капот и крылья, светодиодные блок-фары, зеркала заднего вида, передний бампер и расположенные в нем противотуманные фары. На бортовом грузовике ГАЗели NN остаются прежними двери, задняя стенка, крыша и собственно сам каркас кабины. Кроме работы на новую внешность, эти изменения еще и функциональны. Новые капот, крылья и фары оставят больше места для радиатора. Про бампер и облицовку говорят, что они лучше «продуваются», это уменьшает вероятность перегрева двигателя. У фар два бесспорно красивых линзовых элемента в хромированных корпусах на темной поверхности маски, а светодиоды должны быть долговечнее ламп накаливания. Бампер разделен по горизонтали на две части. Обычно нижняя «губа» повреждается на неровной дороге, но теперь облегчается и удешевляется ремонт бампера в случае ДТП.

Фары с двумя линзами ближнего и дальнего света, есть дневные ходовые огни Под бортовую платформу обещают выпускать и сверхдлинную базу

Интерьер

На ГАЗели NN планировали широко использовать 2-литровый дизель Volkswagen ЕА189 со средненькой по мощности прошивкой на 136 л. с. Машину в таком исполнении показали еще в 2018 году, на выставке IAA‑2018 в Ганновере. С учетом применения в перспективе этого и ему подобных двигателей требовалось подтянуть электронную «инфраструктуру». Кроме того, в планах «Группы ГАЗ» в ближайшее время продемонстрировать и полностью электрическую ГАЗель NN. Поэтому панель и всю электронику разрабатывали, ориентируясь не на один-два года выпуска и не на сиюминутные тенденции. Нам придется «привыкать» к совершенно новой, цифровой комбинации приборов, 9-дюймовому сенсорному дисплею мультимедийной системы и расположенному под ним блоку климат-контроля с индикацией. Любителям электронных гаджетов и девайсов понравится наличие в кабине четырех USB-разъемов. Два из них, для подключения тахографа и видеорегистратора, расположены в центре потолочной консоли. Есть две 12-вольтовых розетки, а также каналы Bluetooth и Wi-Fi. Если посмотреть отзывы о ГАЗели NN в интернете, то наибольший восторг вызывает дизайн панели с обилием решеток, вставок под алюминий, подстаканников и емкостей для продуктов питания.

Новое водительское кресло с регулируемой пружинной подвеской

Кроме новой панели приборов внутри сразу же замечаешь обогреваемый мультируль с подушкой безопасности. Правда, он с ограниченным числом клавиш и вроде тот же, что и на ГАЗели Next. Видимо, позже появится другая «smart-баранка». Совершенно новое водительское сиденье с подогревом подушки и спинки, с регулировками по всем степеням свободы (одиннадцать регулировок!) и механизмом подрессоривания. Причем сама подушка довольно жесткая и тонкая, а нужный уровень комфорта обеспечивает настраиваемая пружинная подвеска. Это на любителя, но в целом хорошее решение. Удобней стало двойное пассажирское сиденье с хорошо отформованными раздельными спинками, здесь появился откидной подлокотник, мягкий подголовник и трехточечный ремень безопасности для среднего пассажира, а в качестве опции еще и двухступенчатый обогрев. Спинку среднего сиденья можно откинуть вперед — ​получится удобный столик со встроенными подстаканниками и держателями для ручки и путевой документации. Еще больше функциональности двухместному диванчику придает ящик под ним. Подушка сдвигается чуть вперед, затем поднимается вверх и там — ​эта удобная емкость. Раньше о таком удобном и практичном ящике у ГАЗелей можно было только мечтать.

Комбинация приборов новая и полностью цифровая, с дисплеем Мультимедиасистема с 9-дюймовым дисплеем, есть функция навигатора

Кнопка «старт/стоп», под ней клавиша «ручника» с электроприводом На консоли потолка два USB-разъема, для тахографа и видеорегистратора В интерьере достаточно полочек, ящичков и подстаканников

Оснащение

На ГАЗели NN улучшена шумо- и теплоизоляция, предусмотрена возможность установки автоматического климат-контроля вместо кондиционера. Пол кабины освободили от массивного рычага ручника, а не только от рычага переключения передач — ​понятно, что здесь стоит джойстик на панели приборов. Стояночный тормоз теперь с электромеханическим приводом и управляется клавишей на панели приборов. Чуть выше этой клавиши находится кнопка запуска двигателя. Привычного замка зажигания нет. А еще придется привыкать к иной схеме включения задней передачи. Раньше рычаг надо было качнуть вправо до упора, а потом двинуть его назад. Сейчас на этом месте шестая передача, а заднюю надо искать в другом, в левом углу, но включать — ​тоже назад.

Если не знать, что это панель и кресла ГАЗели, ни за что не скажешь, что такой интерьер у отечественного грузовичка

Мнение водителей

Больше всего от новой ГАЗели NN водители ждут роста ресурса и повышения долговечности. Иначе говоря, беспроблемной эксплуатации. Что интересно, некоторые водители и сейчас совершенно не хотят замечать позитивных изменений у ГАЗели, а основной тезис в разговоре — ​лучше купить десятилетнюю иномарку. Однако такие перевозчики явно в меньшинстве. Большинство относится объективно к работе отечественного автозавода. Они высоко оценивают коррозионную стойкость кузова ГАЗели Next, понимая, что в основе этого лежит двухсторонняя оцинковка большинства панелей, широкое применение пластмасс и высококачественная окраска. Большое значение для защиты кузова от коррозии имеет тот факт, что уже почти десять лет на Горьковском автозаводе работают новая линия катафорезного грунтования с полным погружением в ванну и новая линия окраски, производства германской компании Eisenmann. Пока в Набережных Челнах не построили завод каркасов кабин для КАМАЗ‑54901 и российских Mercedes-Benz Actros, «газовская» линия была лучшей в стране, тем более для грузовиков! Даже на шести- и восьмилетних ГАЗелях Next ржавчины нет. Так что по качеству окраски современная ГАЗель вполне сопоставима с иномарками.

Фургон изнутри практично облицован толстыми пластиковыми панелями

Ходовая часть

Очень хорошие отзывы и о передней независимой подвеске ГАЗели Next. Она мягкая и при этом прочная. Шаровые опоры служат до 150–200 тысяч километров! Сайлентблоки долговечные, их хватает более чем на 100 тысяч. Опять-таки эту переднюю подвеску применяют практически без изменений на «тяжелой» версии ГАЗели полной массой 4,6 тонны. Вместо червячного гидроусилителя руля с четырьмя шарнирами тяг, как на прежних ГАЗелях, на ГАЗели Next стоит реечный рулевой механизм производства ZF (точнее, Bosch) и два шарнира. То есть передняя подвеска ГАЗели Next стоит и на ГАЗели NN.

На цельнометаллических фургонах ГАЗель Next и микроавтобусах устанавливают рессоры с параболическим листом-подрессорником, смонтированным под рессорой, по аналогии с европейскими среднетоннажниками и LCV. Такая подвеска мягче и обеспечивает больший ход. Именно такую заднюю подвеску применяют на ГАЗели Next 4,6. Здесь оригинальный коренной лист с иной формой переднего ушка. На ГАЗели Next 3,5 в задней рессоре два листа плюс подрессорник, а на ГАЗели Next 4,6 рессора трехлистовая. Кстати, раньше говорили, что на «тяжелую» ГАЗель, возможно, начнут устанавливать и заднюю пневмоподвеску. Тогда это будет машина совершенно нового уровня. Пока пневмоподвеску показали только на новом нижегородском «каркаснике» с низким полом на выставке «Комтранс» в 2018 году.

Задний мост — ​совершенно другой, типа Spicer, c несъемным редуктором, с задней крышкой на болтах. У таких мостов более прочная балка, поэтому нижегородский вариант «Спайсера» устанавливают, в первую очередь, на ГАЗель Next 4,6. Но одна только конструкция сама по себе ничего не значит. Наибольшее значение имеет увеличение толщины и сечения новой балки, толщина стенки чулка. Все это усилено, поэтому ось рассчитана на нагрузку в 3,3 тонны. Для ГАЗели NN полной массой 3,5 тонны сделали облегченную версию моста Spicer.

В рулевом управлении ГАЗели Next нет капризных маятниковых рычагов и рулевого редуктора с «червяком»

Теперь у всех ГАЗелей NN задняя рессорная подвеска только с нижним подрессорником У передней подвески будет не меньше трех вариантов настройки в зависимости от полной массы

На ГАЗели NN теперь по кругу применяются дисковые тормоза фирмы Mando, а на заднем мосту полностью изменили ступицы. Если раньше применяли два однорядных конических роликовых подшипника, то теперь в ступицу ставят необслуживаемый двухрядный конический роликовый подшипник Fersa, с увеличенным наружным диаметром. То есть сделали современный подшипниковый узел задней ступицы по аналогии со ступицей переднего колеса. Похоже, единственный недостаток моста Spicer для Next и NN — ​отсутствие возможности у перевозчика самому «настраивать» трансмиссию под свою работу. Раньше можно было легко заменить редуктор на более «скоростной» или «тяговитый» — ​подобрать нужные числа. Кроме того, сложнее станет и ремонт редуктора, поэтому на трансмиссионном масле не надо экономить.

