Разнесенный радар-детектор — интересная штука! А он  «в законе»? — журнал За рулем

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Разнесенный радар-детектор — интересная штука! А он  «в законе»?

Регистрация может потребоваться для любого несъемного устройства. Но у такого гаджета есть преимущество.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

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— Заинтересовал разнесенный радар-детектор. Как осуществляется связь детектора с салонным блоком? Где его можно ставить? Разрешены ли такие устройства?

— В описанной модели связь проводная. Так меньше рисков, что будут возникать помехи и наводки. Через «скорлупу» бампера детектор работать не будет, так что монтаж возможен только за решеткой радиатора. Устройство получается несъемным и по нашим реалиям может быть классифицировано как вмешательство в конструкцию и потребовать регистрации. Сейчас даже дефлекторы на окна и оригинальный фаркоп от автопроизводителя — повод для придирок на дороге. Спасает то, что скрытая установка не «палит» прибор.

Модель R‑Bot подразумевает установку радарного и GPS-модулей вне салона машины. Адресовано такое решение владельцам премиальных автомобилей с атермальными стеклами, через которые гаджет не видит ни спутники, ни излучение измерителей скорости.

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И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


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