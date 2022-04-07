Почему весной лучше залить особое масло? Эксперт назвал 4 причины

Автопроизводители разрешают ездить круглый год на одном и том же масле. Двигателисты советуют ввести сезонную замену (типа зима — лето). Разберемся, зачем и кому это нужно.

Выбор вокруг буквы W

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Правильные ответы на многие автомобильные вопросы обычно есть в инструкции! Естественно, тут можно найти упоминания относительно частоты замены и типа применяемого масла.

Рекомендациями завода касательно вязкости не надо пренебрегать. Если в инструкции по эксплуатации указан один-единственный вариант — лучше не спорить. Особенно если машина находится на гарантии.

Производитель фактически говорит, что испытаний на маслах другой вязкости он не проводил, а потому не может гарантировать, что двигатель исправно отработает весь ресурс. Например, АВТОВАЗ советует при температурах воздуха не выше 25˚С использовать масла с рабочей вязкостью 30, а в жару больше 45˚С переходить на 20W-50.

Но есть и другие особенности эксплуатации машины, на которые стоит обратить внимание, размышляя о сезонности замены моторного масла.

Вязкость масла, непосредственно влияющую на температурный диапазон работы, по SAE обозначают двумя цифрами и буквой W. Например, 0W-20. Первая цифра характеризует низкотемпературные свойства масла, отвечающие за пуск мотора, вторая определяет диапазон изменения его вязкости при рабочих температурах двигателя.

Моторное масло стоит поменять...

1. Если большие пробеги

Для тех, кто ездит мало (меньше 10 тысяч в год), сезонная замена моторного масла — лишняя трата денег. Заливайте широкодиапазонное масло (например, 5W-40) — и ездите спокойно. А вот если ежегодные пробеги составляют десятки тысяч километров, резонно заливать на теплое время года масло погуще.

2. Если живете в холодном регионе

Играет роль и регион вашего проживания. Жителям южных регионов «нулевки» не больно-то нужны: они могут круглый год ездить, например, на 10W-40. А вот если вокруг царит резко континентальный климат, то в сезонной замене смысл есть. Причем вязкость стоит выбирать в зависимости от максимальных среднегодовых температур в вашей местности.

3. Если собираетесь ехать на юг

У автопутешественников также могут быть причины сезонного перехода на другое масло. Наметив себе солидный пробег с изрядным грузом в жаркое время к теплым морям, да по горным дорогам, есть смысл особо позаботиться о моторе. Ему и так будет непросто, а «нулевки» в таких условиях могут ускоренно угорать. Особенно, если двигатель склонен к масложору.

4. Если изношен двигатель

При слове «масложор» сразу возникает вопрос о реальном состоянии мотора. Если он уже пожилой, по весне тем более стоит поменять масло — залить рекомендованное с максимально допустимой вязкостью. Это уменьшит расход масла и позволит мотору послужить еще.

Советуем возить с собой литрушку такого же масла, что залито в двигатель. Много места не займет, а с подливом выручит.

А вот что думают представители автокомпаний насчет необходимости сезонной замены моторных масел.

Автопроизводители: меняйте по пробегу

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Ответ оказался единодушным: вернее, почти единодушным. Официальные представители Hyundai и Jaguar Land Rover, Mazda и Subaru, Renault и Volvo, Mitsubishi и Kia заявили: заливаемые в наши автомобили масла всесезонные. В общем, меняйте согласно инструкции — по пробегу: на Субару — каждые 15 тыс. км, на Вольво — каждые 20 тыс. км и т.п.

Если условия эксплуатации тяжелые, то менять можно и почаще. Но привязка ко времени года и температуре, в любом случае, не требуется.

АВТОВАЗ дал более обтекаемый ответ: обратитесь к руководству по эксплуатации и по таблице определите уровень качества и класс вязкости масла, предписанного для вашего автомобиля в соответствии с имеющимся температурным диапазоном эксплуатации.

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В случае необходимости — замените масло согласно таблице, где указаны температурные диапазоны, которым соответствует класс вязкости масла: от —40 до +25˚С, от —30 до +25˚С и так далее.

Таким образом, применяемость масел обусловлено не сезонностью, а регионом эксплуатации автомобиля, с учетом преобладающих температур. Замена масла рекомендована через каждые 10 или 15 тысяч километров (в зависимости от модели) или раз в год.

Иными словами, смотрим не на календарь, а на градусник. Что ж, такой ответ представляется более реалистичным.

Мнение экспертов «За рулем»

При замене моторного масла нельзя использовать продукты с более низким классом качества по сравнению с рекомендованным автопроизводителем. А вот «играть» с вязкостью можно и нужно. Но только с оглядкой на рекомендации производителя. Что касается более частой замены масла, в том числе и сезонной, то мотору от этого станет только лучше.