Почему весной лучше залить особое масло? Эксперт назвал 4 причины

Выбор вокруг буквы W
Правильные ответы на многие автомобильные вопросы обычно есть в инструкции! Естественно, тут можно найти упоминания относительно частоты замены и типа применяемого масла.
Рекомендациями завода касательно вязкости не надо пренебрегать. Если в инструкции по эксплуатации указан один-единственный вариант — лучше не спорить. Особенно если машина находится на гарантии.
Производитель фактически говорит, что испытаний на маслах другой вязкости он не проводил, а потому не может гарантировать, что двигатель исправно отработает весь ресурс. Например, АВТОВАЗ советует при температурах воздуха не выше 25˚С использовать масла с рабочей вязкостью 30, а в жару больше 45˚С переходить на 20W-50.
Но есть и другие особенности эксплуатации машины, на которые стоит обратить внимание, размышляя о сезонности замены моторного масла.
Моторное масло стоит поменять...
1. Если большие пробеги
Для тех, кто ездит мало (меньше 10 тысяч в год), сезонная замена моторного масла — лишняя трата денег. Заливайте широкодиапазонное масло (например, 5W-40) — и ездите спокойно. А вот если ежегодные пробеги составляют десятки тысяч километров, резонно заливать на теплое время года масло погуще.
2. Если живете в холодном регионе
Играет роль и регион вашего проживания. Жителям южных регионов «нулевки» не больно-то нужны: они могут круглый год ездить, например, на 10W-40. А вот если вокруг царит резко континентальный климат, то в сезонной замене смысл есть. Причем вязкость стоит выбирать в зависимости от максимальных среднегодовых температур в вашей местности.
3. Если собираетесь ехать на юг
У автопутешественников также могут быть причины сезонного перехода на другое масло. Наметив себе солидный пробег с изрядным грузом в жаркое время к теплым морям, да по горным дорогам, есть смысл особо позаботиться о моторе. Ему и так будет непросто, а «нулевки» в таких условиях могут ускоренно угорать. Особенно, если двигатель склонен к масложору.
4. Если изношен двигатель
При слове «масложор» сразу возникает вопрос о реальном состоянии мотора. Если он уже пожилой, по весне тем более стоит поменять масло — залить рекомендованное с максимально допустимой вязкостью. Это уменьшит расход масла и позволит мотору послужить еще.
А вот что думают представители автокомпаний насчет необходимости сезонной замены моторных масел.
Автопроизводители: меняйте по пробегу
Ответ оказался единодушным: вернее, почти единодушным. Официальные представители Hyundai и Jaguar Land Rover, Mazda и Subaru, Renault и Volvo, Mitsubishi и Kia заявили: заливаемые в наши автомобили масла всесезонные. В общем, меняйте согласно инструкции — по пробегу: на Субару — каждые 15 тыс. км, на Вольво — каждые 20 тыс. км и т.п.
Если условия эксплуатации тяжелые, то менять можно и почаще. Но привязка ко времени года и температуре, в любом случае, не требуется.
АВТОВАЗ дал более обтекаемый ответ: обратитесь к руководству по эксплуатации и по таблице определите уровень качества и класс вязкости масла, предписанного для вашего автомобиля в соответствии с имеющимся температурным диапазоном эксплуатации.
В случае необходимости — замените масло согласно таблице, где указаны температурные диапазоны, которым соответствует класс вязкости масла: от —40 до +25˚С, от —30 до +25˚С и так далее.
Таким образом, применяемость масел обусловлено не сезонностью, а регионом эксплуатации автомобиля, с учетом преобладающих температур. Замена масла рекомендована через каждые 10 или 15 тысяч километров (в зависимости от модели) или раз в год.
Иными словами, смотрим не на календарь, а на градусник. Что ж, такой ответ представляется более реалистичным.
Мнение экспертов «За рулем»
При замене моторного масла нельзя использовать продукты с более низким классом качества по сравнению с рекомендованным автопроизводителем. А вот «играть» с вязкостью можно и нужно. Но только с оглядкой на рекомендации производителя. Что касается более частой замены масла, в том числе и сезонной, то мотору от этого станет только лучше.
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