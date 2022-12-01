Нужную Ладу можно заказать не вставая с дивана

АВТОВАЗ гарантирует быстрый и удобный поиск автомобилей по реальным ценам, а не по рекомендованным.

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Мы уже писали, что бренд LADA запустил онлайн-витрину новых автомобилей. В ней представлены исключительно машины, которые находятся в наличии у официальных дилеров.

Подбор автомобиля и выход на финальную сделку происходит дистанционно, и в процессе цена на выбранный автомобиль остается неизменной, что сегодня особенно ценно.

Для этого не нужно скачивать приложение. Достаточно перейти на сайт lada.ru, затем кликнуть на раздел «Покупателям» и выбрать пункт «Автомобили в наличии». Такие же витрины есть и на сайтах официальных дилеров LADA.

Выбираем Ладу

Карточки для онлайн-витрины дилеры заполняют сами, указывая в них все особенности автомобилей: от технических характеристик до описания оснащения и дополнительного оборудования, а также указывают окончательную цену машин.

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Чтобы сократить время поиска, покупатели могут использовать фильтры. Выбирать можно сразу по модели, желаемому региону приобретения, опциям, цене и даже по спецпредложениям.

Кроме того, выбранный автомобиль можно тут же «дооснастить» аксессуарами и применить к будущей сделке действующие спецпредложения и скидки. Например, по программе трейд-ин.

Также в онлайн-витрине можно сделать заявку на автокредит, поставив галочку в соответствующем поле.

Бронируем Ладу

После бронирования автомобиль закрепляется за покупателем — дилер получит заявку и свяжется с покупателем для уточнения деталей, и для этого не надо ни предоплаты, ни одобренного кредита.

Для бронирования потребуется авторизация в личном кабинете или регистрация нового кабинета. Здесь же можно безопасно оплатить автомобиль онлайн, полностью или частично.

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Забираем Ладу

Последний этап сделки происходит не онлайн — это получение автомобиля в дилерском центре. Там купленная машина осматривается, и подписывается договор.

«Отвечая на запросы рынка, мы внедряем все больше технологичных решений не только в продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются наши клиенты. При этом мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому при разработке платформы онлайн-продаж мы сделали акцент на моментальном бронировании „живого“ автомобиля и возможности его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-решения является актуальным как для России — страны с большими расстояниями, так и для LADA — российского бренда с самой развитой дилерской сетью», — отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

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Фото: АВТОВАЗ