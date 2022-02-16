Haval F7 и F7x 2022 года - объявлен старт продаж

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В России стартовали продажи обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе Haval F7x. Машины 2022 модельного года представлены у дилеров четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Но цены пока объявлены только на начальные версии моделей 1 899 000 и 1 969 000 рублей соответственно.

Оба кроссовера предлагаются с двумя вариантами турбодвигателей — 1,5 л (150 л.с., 280Нм) и 2,0 л (190 л.с., 340 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод — у версий с младшими моторами передний или подключаемый полный, у старших — только подключаемый полный.

Уже в базовой версии Comfort у обновленных кроссоверов заявлена мультимедийка с диагональю 12,3” с интерфейсом Bluetooth и интеграцией через Apple CarPlay, а с апреля у официального дилера можно будет обновиться и под Android Auto. Также в базе — бесключевой доступ, запуск с кнопки, датчики света и дождя, folow me home, круиз-контроль, электронный ручник с функцией autohold, задние парктроники, комплект систем безопасности, однозонный климат, аудио на 6 динамиков, подогрев зеркал, руля и передних сидений.

Интерьер Haval F7

В комплектации Elite появляется обогрев второго ряда сидений и лобового стекла (в базе греется только зона покоя «дворников»), цифровая приборная панель 7", полностью светодиодная оптика, электроскладывание зеркал и электрорегулировка водительского кресла, комбинированная отделка ткань-экокожа, двухзонный климат, аудио на 8 динамиков, телематика T-Box (удаленные запуск, закрытие/открытие, регулировка климата, инфо об автомобиле), камера заднего вида, задний спойлер.

Интерьер Haval F7х

Комплектация Premium у Haval F7 располагает панорамной крышей, а у Haval F7х — люком с электроприводом. Также появляются передние датчики парковки, крузовой обзор через камеры, затемнение задних стекол, боковые шторки безопасности, отделка из перфорированной экокожи, водительское сиденье с вентиляцией и регулировкой поясничного подпора, беспроводная зарядка для смартфона.

Haval F7

В топ-версии Tech Plus машины комплектуются только 2-литровым мотором, цифровой приборной панелью 12,3" и расширенным пакетом электронных помощников: предотвращение столкновений при проезде перекрестов (AEB Crossroad), автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о фронтальном столкновении (FCW), экстренное торможение с распознаванием пешеходов (AEB), мониторинг слепых зон (BSM), помощь при выезде с парковки задним ходом (RCTA), распознавание дорожных знаков (TSR), предупреждение о наезде сзади (RCW), предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата и удержания, «умное уклонение» (Smart Dodge), управление дальним светом (Auto Hi-Beam), предупреждение об открытой двери (DOW).

Haval F7х

В зависимости от комплектации колесные диски будут 17" или 19". Внешне версии 2022 года отличаются новыми бамперами (передний радар теперь скрыт за бампером и не виден), решетками радиатора (в углу решетки появился значок с буквой «F») и иными противотуманками. Кроме того, появился новый цвет кузова — «магматический красный» металлик.

Старт обновленных F7 и F7x в России вышел стремительным: в конце января был торжественно объявлен старт производства, а уже на следующий день первые машины были замечены у дилеров.

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Фото: Haval