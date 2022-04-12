Полицейские вовремя остановили 9-летнего ребенка, управлявшего трактором — журнал За рулем

Полицейские вовремя остановили 9-летнего ребенка, управлявшего трактором

Самое странное в этой истории, что доверил мальчику руль — его отец.

Материалы по теме
Видим инспектора ДПС на дороге — волноваться или радоваться? Опрос «За рулем»

При патрулировании одной из улиц села Дзержинское Красноярского края сотрудники Дорожно-патрульной службы обратили внимание на двигавшийся погрузчик, за рулем которого сидел явно школьник. Они осторожно становили спецтехнику, чтобы не испугать ребенка, и стали выяснять обстоятельства.

Оказалось, что доверил управление фронтальным погрузчиком мальчику его отец, который ехал на легковушке перед автомобилем.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Полицейские вовремя остановили 9-летнего ребенка, управлявшего трактором

Как он рассказал сотрудникам полиции, таким образом он хотел перегнать спецтехнику на территорию предприятия. Почему он доверил управление сыну, толком объяснить не смог, рассказал, что хотел отогнать потихоньку, чтобы «соседи не ругались». При этом мужчина был абсолютно трезв.

Материалы по теме
Водитель, которому мы доверяем — опрос ЗР

Инспекторы отметили, что такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специальной категории в правах, но и навыков, позволяющих управлять тяжелой техникой уверенно и безопасно.

В отношении отца ребенка составлен административный протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения.

Кроме того, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото: скриншот видео МВД Медиа

Наше новое видео
Хотел Kodiaq, купил Santa Fe. И вот почему
Новый Exeed LX: подробный видеообзор
Chery Tiggo 8: подробный видеообзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров744
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: