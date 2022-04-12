Полицейские вовремя остановили 9-летнего ребенка, управлявшего трактором

Самое странное в этой истории, что доверил мальчику руль — его отец.

При патрулировании одной из улиц села Дзержинское Красноярского края сотрудники Дорожно-патрульной службы обратили внимание на двигавшийся погрузчик, за рулем которого сидел явно школьник. Они осторожно становили спецтехнику, чтобы не испугать ребенка, и стали выяснять обстоятельства.

Оказалось, что доверил управление фронтальным погрузчиком мальчику его отец, который ехал на легковушке перед автомобилем.

Как он рассказал сотрудникам полиции, таким образом он хотел перегнать спецтехнику на территорию предприятия. Почему он доверил управление сыну, толком объяснить не смог, рассказал, что хотел отогнать потихоньку, чтобы «соседи не ругались». При этом мужчина был абсолютно трезв.

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Инспекторы отметили, что такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специальной категории в правах, но и навыков, позволяющих управлять тяжелой техникой уверенно и безопасно.

В отношении отца ребенка составлен административный протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения.

Кроме того, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Пьяный водитель груженого автовоза не вспомнил, как сел за руль.

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Фото: скриншот видео МВД Медиа