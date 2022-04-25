На Яндекс Маркете появился автоподборщик шин

Теперь гораздо проще купить и установить подходящие шины.

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Сервис Яндекс Маркет запустил удобный подборщик, который находит шины по марке, модели, поколению и модификации автомобиля. Вместе с новой авторезиной на маркетплейсе можно заказать и услугу по её установке: шиномонтажник приедет в нужные место и время и всё сделает. Пока эта услуга доступна только для жителей Москвы.

Подборщик и шиномонтаж можно заказать вместе: быстро приобрести резину, получить с доставкой и сразу установить — не нужно тратить время на поездку в автосервис.

Для того чтобы подобрать резину, в разделе «Автомобильные шины» нужно указать марку и другие особенности автомобиля — сервис сразу покажет все подходящие предложения.

Можно также установить дополнительные параметры, такие как производитель, сезонность, индекс максимальной скорости. Если в фильтрах выбрать пункт «Есть установка» сервис покажет все шины, для которых действует услуга монтажа с выездом специалиста по адресу.

Монтаж доступен только при оформлении покупки на маркетплейсе. Для этого нужно поставить галочку рядом с этой услугой и выбрать подходящую дату для установки. Шиномонтаж осуществляют компании-партнёры Яндекс Услуг. Они сами свяжутся с покупателем и согласуют место, время и стоимость монтажа. Ориентировочные цены — от 2520 рублей для легковых машин и от 3025 рублей для SUV.

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Рассчитаться за установку можно после оказания услуги. Клиенту придет смс со ссылкой для платежа, достаточно перейти по ней и заплатить банковской картой с помощью Yandex Pay. Хотя возможен и вариант оплаты наличными мастеру по установке шин.

Мобильный шиномонтаж действует в Москве в пределах МКАД, а в будущем услуга появится и в других городах.

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Фото: Depositphotos и Яндекс