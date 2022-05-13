Найден способ прикрыть кормушку камер на дорогах

Фотовидеофиксация сегодня стала одной из самых зарегулированных отраслей экономики. В России существует уже более 20 законодательных норм, регулирующих применение средств фотовидеофиксации. Среди них:
- действующая методика размещения комплексов фотовидеофиксации, разработанная Минтрансом в 2019 г.;
- ГОСТ Р 57144 «Технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации административных правонарушений. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 57145 «Технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации административных правонарушений. Правила применения».
А также прочие законодательные нормы, такие как ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения», ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», Национальный проект «Безопасные качественные дороги», Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ 218.6.015–2015). Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации, Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ 218.4.004–2009). Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог и многие другие.
В них прописано множество требований к работе комплексов фотовидеофиксации — от описания обязательных условий для их размещения на дорогах и допустимых мест установки, до точности и дальности измерений, а также администрируемые составы нарушений ПДД и т.п.
Но порядка с установкой камер на дорогах так и нет. В чем же проблема?
— В том, что самые ключевые из этих норм, а именно ГОСТы и методика, носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению, и в ряде российских регионов ими попросту пренебрегают. Хотя в ряде передовых, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, регионов их применение по решению транспортных властей де-факто является обязательным. Именно эти регионы демонстрируют самые высокие темпы снижения аварийности и смертности на дорогах. На такой дисбаланс и разнородность реагируют законодатели, предлагая новые и новые проекты законов.
Порыв абсолютно понятный. В текущем законодательстве, действительно, есть положения, которые требуют модернизации. Основной целью регулирования должно быть сохранение жизней всех участников дорожного движения. Нужно усовершенствовать методику размещения комплексов фотовидеофиксации, актуализировать ГОСТы и сделать соблюдение этих норм обязательным на всей территории страны. ГИБДД следует наделить правом отменять ошибочные постановления о штрафах без обращения водителей — это снимет основную часть претензий со стороны водителей. Наконец, чтобы регулирование не теряло связи с реальностью, важно наладить прямое взаимодействие регуляторов с региональными транспортными властями, ГИБДД, сообществами автомобилистов, производителями систем фотовидеофиксации, операторами этих систем и юристами.
Но вместо этого законодатели соревнуются в создании новых правовых норм (разработка проекта нового КоАП и единых федеральных требований к фотовидеофиксации, корректировка законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения). А Комитет Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре вернулся к работе над своим законопроектом 2018 года. В этом документе имеются весьма неоднозначные положения — например, отказ от превентивных мер к предотвращению ДТП и обязательный аудит безопасности дорожного движения организациями, которых в стране пока не существует.
Очевидно, что в нынешних условиях подобные действия законодателей только усложняют ситуацию. Регулированию фотовидеофиксации сейчас грозит большая опасность. Поскольку создание новых норм никто не координирует, в них может появиться все что угодно: от повторов до противоречащих здравому смыслу и друг другу тезисов. Результатом чего будет снижение уровня безопасности на российских дорогах.
Жизненно важно обеспечить работоспособность нормативной базы. Для этого необходимо координировать в рамках единого комплексного подхода законотворческую деятельность всех ведомств, работающих над новыми правовыми нормами фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Возможно, консолидировать инициативы всех законотворцев помогло бы создание некого экспертного центра. И не столь важно, на базе какого органа власти или ведомства будет функционировать такой центр — важен сам факт координации разработки правовых документов, который позволит избежать роковых противоречий.
- А вот список самых частых нарушений водителей под камерами.
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Фото: EPA/TASS