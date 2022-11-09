Она все-таки выйдет? АВТОВАЗ патентует детали новой Нивы

На сей раз это крупная деталь интерьера, и она совершенно не похожа на все, что мы видим на нынешних Lada.

В начале ноября открытая часть базы Федерального института промышленной собственности пополнилась несколькими патентами от АВТОВАЗа. В частности, производитель зарегистрировал вид облицовки панели приборов.

Стоит отметить, что немногим ранее были запатентованы другая часть этой же облицовки, а также дефлекторы обдува и кнопка Sport. По одному из предположений, все детали могут принадлежать Ниве третьего поколения. Известно, что надежды на реализацию этого проекта, несмотря на разрыв с Renault Group, на АВТОВАЗе не оставляют.

С другой стороны, в ближайшие годы бренд Lada должен прирасти еще двумя принципиально новыми моделями, которым могут принадлежать указанные детали — и выход этих моделей, в отличие от Нивы-3, официально подтвержден: это кроссовер на базе Lada Vesta и новая Lada B-класса.

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