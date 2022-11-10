АВТОВАЗ показал, как сваривают кузова Lada Granta (видео) — журнал За рулем

АВТОВАЗ показал, как сваривают кузова Lada Granta (видео)

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Кузова народного автомобиля Лада Гранта варят на роботизированной линии, которая обеспечивает нужную точность (до 0,1 мм) при поддержании высокого темпа процесса, сообщает Youtube-канал «На заводе», опубликовавший видео с производства.

Источник сообщает, что линия, где используются роботы Kuka, не только автоматизирована — она почти полностью автономна. Роботы работают точно, в строгом соответствии с координатной сеткой автомобиля, варят как дуговой, так и точечной сваркой. При этом их легко можно перенастроить на сварку кузова другой модели, написав новую программу, сообщают на заводе.

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Напомним, что Lada Granta — это самый дешевый и самый массовый автомобиль на российском рынке: но данным АЕБ, в октябре его продажи составили более четверти всего объема авторынка.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: Youtube / На заводе

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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