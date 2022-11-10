АВТОВАЗ показал, как сваривают кузова Lada Granta (видео)

Кузов самой массовой модели в России: сделано на совесть или нет?

Кузова народного автомобиля Лада Гранта варят на роботизированной линии, которая обеспечивает нужную точность (до 0,1 мм) при поддержании высокого темпа процесса, сообщает Youtube-канал «На заводе», опубликовавший видео с производства.

Источник сообщает, что линия, где используются роботы Kuka, не только автоматизирована — она почти полностью автономна. Роботы работают точно, в строгом соответствии с координатной сеткой автомобиля, варят как дуговой, так и точечной сваркой. При этом их легко можно перенастроить на сварку кузова другой модели, написав новую программу, сообщают на заводе.

Напомним, что Lada Granta — это самый дешевый и самый массовый автомобиль на российском рынке: но данным АЕБ, в октябре его продажи составили более четверти всего объема авторынка.

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Видео: Youtube / На заводе