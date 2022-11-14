Китайские Toyota Camry прибыли в Россию: где купить и сколько стоят — журнал За рулем

Китайские Toyota Camry прибыли в Россию: где купить и сколько стоят

Автомобили завезены по параллельному импорту.

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После ухода из России большинства европейских и японских производителей перед дилерами встал вопрос, как продержаться на плаву и восполнить дефицит иномарок.

На помощь пришел параллельный импорт. Именно благодаря ему в некоторых дилерских центрах объявили о начале продаж седана Toyota Camry 2022 года, привезенного из Китая по параллельному импорту. Пока эти автомобили появились в Москве и Краснодарском крае.

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Японские автомобили выпустили в Китае для местного рынка. Для поставок в нашу страну их полностью русифицировали.

К покупке доступны Camry в средней и топовой комплектации. Причем только у последней есть обогрев руля и сидений.

Средняя стоимость модели составляет от 4,2 до 4,9 млн рублей, сообщают «Вести.ru».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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