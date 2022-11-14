Китайские Toyota Camry прибыли в Россию: где купить и сколько стоят

Автомобили завезены по параллельному импорту.

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После ухода из России большинства европейских и японских производителей перед дилерами встал вопрос, как продержаться на плаву и восполнить дефицит иномарок.

На помощь пришел параллельный импорт. Именно благодаря ему в некоторых дилерских центрах объявили о начале продаж седана Toyota Camry 2022 года, привезенного из Китая по параллельному импорту. Пока эти автомобили появились в Москве и Краснодарском крае.

Японские автомобили выпустили в Китае для местного рынка. Для поставок в нашу страну их полностью русифицировали.

К покупке доступны Camry в средней и топовой комплектации. Причем только у последней есть обогрев руля и сидений.

Средняя стоимость модели составляет от 4,2 до 4,9 млн рублей, сообщают «Вести.ru».

Буквально на прошлой неделе было объявлено о появлении в России кроссовера Toyota RAV4 из Китая.

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