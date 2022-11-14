Китайские Toyota Camry прибыли в Россию: где купить и сколько стоят

После ухода из России большинства европейских и японских производителей перед дилерами встал вопрос, как продержаться на плаву и восполнить дефицит иномарок.
На помощь пришел параллельный импорт. Именно благодаря ему в некоторых дилерских центрах объявили о начале продаж седана Toyota Camry 2022 года, привезенного из Китая по параллельному импорту. Пока эти автомобили появились в Москве и Краснодарском крае.
Японские автомобили выпустили в Китае для местного рынка. Для поставок в нашу страну их полностью русифицировали.
К покупке доступны Camry в средней и топовой комплектации. Причем только у последней есть обогрев руля и сидений.
Средняя стоимость модели составляет от 4,2 до 4,9 млн рублей, сообщают «Вести.ru».
- Буквально на прошлой неделе было объявлено о появлении в России кроссовера Toyota RAV4 из Китая.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.