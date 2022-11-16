Героями календарей клуба традиционно становятся автомобили его участников — старательно отреставрированные в аутентичное состояние.

В ноябре в рамках публикации календаря «засветился» поистине ценнейший экземпляр.

Это ВАЗ 21061–37, выпущенный в 1982 году и сейчас принадлежащий участнику Lada History Филиппу Ильину из Санкт-Петербурга.

Это не простая «шестерка» — машины в таком исполнении выпускались для рынка Канады.

Версию легко отличить по поворотникам в бампере, фароочистителям (на ВАЗ-2106 — большая редкость!), противотуманным фарам, оригинальным колесным дискам и люку в крыше.

Машина прошла полный комплекс реставрационных работ и сейчас доукомплектовывается некоторыми опциями, характерными для канадских и европейских машин, сообщают в клубе.

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.