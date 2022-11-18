АВТОВАЗ прекратил выпуск хэтчбеков Lada Granta — журнал За рулем

АВТОВАЗ прекратил выпуск хэтчбеков Lada Granta

Возможно, автомобили с этим типом кузова вообще снимут с производства.

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В 2022 году на сборочной линии не будет хэтчбека Lada Granta. Нет его и в планах на 2023-й, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. У хэтчбека всегда были довольно скромные продажи, он по этому показателю уступал даже Lada XRAY, который уже сняли с производства.

Также Гранте в нынешнем виде в 2023 году исполнится пять лет — это уже предельный срок для модели, которую выпускают без обновления.

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АВТОВАЗ прекратил выпуск хэтчбеков Lada Granta

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Сейчас семейство Granta производят в трех кузовах — седан, лифтбек (самый популярный кузов в линейке) и универсал. Универсал также выпускают в варианте исполнения Cross.

Автомобили оснащают мотором 1,6 литра, мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой МКП. В них нет систем ABS и ESP. Цены на Lada Granta начинаются от 678 300 рублей (за седан), самый дорой в линейке автомобиль — Granta Cross, за него просят от 742 300 рублей.

Источник: «Нетипичный АВТОВАЗ»/ВКонтакте

Фото: Depositphotos

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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