АВТОВАЗ прекратил выпуск хэтчбеков Lada Granta

Возможно, автомобили с этим типом кузова вообще снимут с производства.

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В 2022 году на сборочной линии не будет хэтчбека Lada Granta. Нет его и в планах на 2023-й, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. У хэтчбека всегда были довольно скромные продажи, он по этому показателю уступал даже Lada XRAY, который уже сняли с производства.

Также Гранте в нынешнем виде в 2023 году исполнится пять лет — это уже предельный срок для модели, которую выпускают без обновления.

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Сейчас семейство Granta производят в трех кузовах — седан, лифтбек (самый популярный кузов в линейке) и универсал. Универсал также выпускают в варианте исполнения Cross.

Автомобили оснащают мотором 1,6 литра, мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой МКП. В них нет систем ABS и ESP. Цены на Lada Granta начинаются от 678 300 рублей (за седан), самый дорой в линейке автомобиль — Granta Cross, за него просят от 742 300 рублей.

Источник: «Нетипичный АВТОВАЗ»/ВКонтакте

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