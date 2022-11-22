У АВТОВАЗа будет новый инженерный партнер. Угадайте откуда!

На автогигант прибыла иностранная делегация, причем российское производство уже изучают инженерные работники.

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На заводе АВТОВАЗа в Тольятти находится делегация из республики Иран.

Источник сообщает, что в составе делегации — инженерные работники. Конкретная цель приезда неизвестна, но, как мы сообщали ранее, переговоры с Ираном велись на официальном уровне.

Судя по всему, переговоры продвигаются успешно, и теперь дело дошло и до непосредственного взаимодействия технических специалистов.

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Стоит напомнить, что в ноябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтверждал факт переговоров с Ираном, а также с предприятиями Индии и Китая. Речь шла о создании совместного предприятия.

Несколькими днями позднее Соколов в беседе с главным редактором «За рулем» сообщил, что АВТОВАЗ изучает вариант освоения производства иностранного двигателя.

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Фото: depositphotos.com, Unsplash

Источник: Avtograd News.