У АВТОВАЗа будет новый инженерный партнер. Угадайте откуда!

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На заводе АВТОВАЗа в Тольятти находится делегация из республики Иран.
Источник сообщает, что в составе делегации — инженерные работники. Конкретная цель приезда неизвестна, но, как мы сообщали ранее, переговоры с Ираном велись на официальном уровне.
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Судя по всему, переговоры продвигаются успешно, и теперь дело дошло и до непосредственного взаимодействия технических специалистов.
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Стоит напомнить, что в ноябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтверждал факт переговоров с Ираном, а также с предприятиями Индии и Китая. Речь шла о создании совместного предприятия.
- Несколькими днями позднее Соколов в беседе с главным редактором «За рулем» сообщил, что АВТОВАЗ изучает вариант освоения производства иностранного двигателя.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
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Источник: Avtograd News.