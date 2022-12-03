Рассматриваем редчайший автобус РАФ, восстановленный в идеал (видео)

Рижская автобусная фабрика, она же РАФ, многим из нас с детства знакома по микроавтобусам, некогда в большом количестве колесившим по просторам СССР...

Однако начиналась история «рафиков» вовсе не с легендарных маршруток, а с самых настоящих автобусов! Судьба модели РАФ-976, как у любой настоящей редкости, удивительна. А судьба конкретного экземпляра и вовсе почти невероятна.

В 1950-х вопрос дефицита автобусов решали просто: брали отработавший свое ГАЗ-51 и буквально переделывали в пассажирский транспорт. Однако в Риге решили по-другому: взяв за основу тот же «пятьдесят первый», они с нуля спроектировали этот стильный бескапотник, причем в нескольких вариантах.

Судьба показанного в видео экспоната прослеживается только с 1980-х, когда он прошел капитальный ремонт на родном заводе, а дальше...

Кажется почти невероятным, что, пройдя все испытания, этот симпатяга оказался в итоге в Музее транспорта Москвы, где на него может посмотреть любой желающий.

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Источник: YouTube / Автомобильная Россия