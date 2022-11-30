На КАМАЗе рассказали, почему российские машины будут дороже иномарок

На проходящей в Москве Международной выставке автобусной техники BW Expo выступил директор по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самат Саттаров.

Он рассказал о сложностях и ограничениях по импортным компонентам, с которыми столкнулась компания, а также о работе над качеством в непростых условиях.

«В процессе замены отдельных комплектующих мы не допускаем ухудшения свойств и показателей нашего продукта, напротив, характеристики создаваемого продукта постоянно улучшаются. К сожалению, это приводит к удорожанию транспортного средства, поэтому товары российского производства превышают стоимость зарубежных аналогов», — пояснил Саттаров.

По мнению спикера, изменить ситуацию может только появление государственных программ, которые будут мотивировать поставщиков и производителей компонентов. А сама работа по импортозамещению, сказал Саттаров, уже активно идет: например, на электробусе КАМАЗ-6282 частично заменили импортные комплектующие на новейшие российские разработки, а другую часть заместили аналогами производства дружественных стран.

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Источник: kamaz.ru

Фото: КАМАЗ, depositphotos.com