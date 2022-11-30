Успех любого бренда зависит от репутации, а репутация шинников завязана на рекомендациях людей друг другу более, чем во многих других сферах.

Появился масштабный рейтинг, исследующий индекс потребительской лояльности (NPS) в отношении зимних ниш — то есть как раз вероятность того, что шины понравятся вам настолько, что вы порекомендуете их другим. Десятку лидеров возглавил бренд Yokohama с результатом 74,6%. Второе место разделили между собой Continental и Miсhelin (по 73,3%).

Планку в 70% также смогли перешагнуть шины Goodyear (71,2%) и Bridgestone (70,4%). Довольно высокий результат по NPS продемонстрировали и зимние шины Nokian — показали 68,8%, что тоже считается довольно высоким показателем. А еще четыре марки входят в топ-10, но имеют результаты в диапазоне 50–60%: Pirelli (58,6%), Hankook (57,4%), Nordman (51,8%) и Cordiant (50,2%).

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автостат

Фото: Unsplash, инфографика «Автостат»