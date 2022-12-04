Одно из тех видео, когда вы незаметно для себя самого начинаете разговаривать с экраном…

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Вы то и дело вскрикиваете «не буксуй», «в раскачку надо», «врубай пониженную» и «во-во-во, газу давай!», а жена ходит мимо, укоризненно качает головой, хихикает и изредка шлепает вас ласковой мокрой тряпкой по лысине.

Парадигма о создании себе трудностей и их последующем героическом преодолении близка не только россиянам, но, как вы убедитесь в процессе просмотра, и гражданам Республики Беларусь.

Двое брутальных мужчин, прихватив с собой отпрыска одного из оных, отправляются на покорение глубоких мерзлых грязей на легендарном КрАЗ-255. Ничего более прекрасного, чтобы скоротать часок с кружкой-другой чая, вы сегодня, пожалуй, не увидите.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Youtube / Custom Truck

Фото: скриншот видео YouTube