Россия просит Индию помочь с запчастями для автомобилей

А кроме автотранспорта это детали для самолетов и поездов — список из более чем пятисот наименований товаров Россия отправила в адрес Индии.

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Источник сообщает, что в индийском правительстве назвали российский запрос «необычным по своему масштабу», и добавили: через поставки по этому заказу Индия сможет сократить растущий дефицит торгового баланса с Россией, но некоторые компании опасаются санкционного давления и связанных с ним штрафов.

В подготовленный российским Минпромторгом список, по данным источника, вошли детали автомобильных двигателей, бамперы, ремни безопасности. А также — комплектующие для самолетов и вертолетов: компоненты шасси, топливные системы, системы связи и пожаротушения, спасательные жилеты и авиационные шины.

Сообщается также, что с запросами о поставках оборудования и сырья Россия может обратиться не только к Индии.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Коммерсант.

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