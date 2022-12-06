«Автотор» закупил новое оборудование: что это такое и для чего?

Общий объем инвестиций в рамках СПИК с Минпромторгом и калининградским правительством составит не менее 32 млрд рублей.

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Калининградский «Автотор» приобрел оборудование для своего нового литейно-механического завода, возводимого в рамках СПИК. Официальный сайт предприятия сообщает, что завод будет производить алюминиевые заготовки для производства электродвигателей.

Часть оборудования производится в России, часть будет поставляться из других стран. В перечень входят две печи для приготовления алюминиевых сплавов, а также машины для получения профилей методом экструзии, что позволяет производить облегченные кузова и рамы машин. Кроме того, в комплексе литья под давлением планируется использовать роботов.

Кроме «литейки», в рамках СПИК «Автотор» создает заводы электродвигателей, аккумуляторов, электронных систем, пластмасс, робототехники, нестандартного оборудования и оснастки, а также завод компактных электромобилей. Сейчас калининградская компания активно привлекает высококвалифицированных специалистов из других регионов.

А возобновить производство машин планируется со сборки авто китайских марок.

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Источник: avtotor.ru

Фото: vk.com/avtotor_ru