Актуально зимой: вот за что водителю могут прилететь большие штрафы

О них знают не все автовладельцы.

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Штрафы — понятие круглогодичное, но у каждого сезона есть своя специфика, поэтому некоторые виды наказаний становятся актуальны именно в зимний период.

Грязные номерные знаки

Если идентифицировать автомобиль из-за нечитаемого номерного знака проблематично, то за это может грозить штраф в 500 рублей. А если инспектор ДПС решит, что грязь на номере — это преднамеренное действие для того, чтобы, например, не платить за парковку, то наказать могут и на 5 тысяч рублей или лишить прав на три месяца.

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Игнорирование разметки

Зимой под снегом разметка видна не всегда, но это не значит, что за пересечение, например, сплошной, не последует штраф. Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД хранят в памяти всю разметку, а потому лучше не нарушать, чем потом пытаться доказать, что разметка была занесена снегом. Напомним, что за пересечение сплошной грозит от 1000 до 1500 рублей, а за движение по встречной полосе — 5000 рублей или лишение прав до шести месяцев.

Долгий прогрев двигателя

Все знают, что перед поездкой авто требует прогрева двигателя, только вот не стоит этим увлекаться и по полчаса пыхтеть под окнами соседей. По жалобе граждан сотрудник ГИБДД может выписать штраф на 1500 — 3000 рублей.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПДД24

Фото: Егор Алеев/ТАСС