Семейный подряд: супругов-автоподставщиков вычислили, но наказать не могут

Мошенники уже пять лет «разводят» водителей в Питере.

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Жителей Санкт-Петербурга предупредили о супружеской паре автоподставщиков, которые действуют, в основном, в северной части города и выбирают для своих мошеннических действий участки без камер.

Руководитель рабочей группы ВСС, один из ведущих менеджеров СК «АльфаСтрахование» Михаил Яненко-Базанов рассказал, что за три года было зарегистрировано более чем 40 ДТП с участием семейной пары. Суммарный убыток по этим авариям превышает 8 млн рублей.

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Потерпевший (чаще всего это муж) выбирает ситуацию, когда другой водитель не совсем правильно совершает маневр, часто — на перекрестке с круговым движением, и сталкивается с ним, хотя имеет возможность предотвратить аварию. Так как камеры видеонаблюдения отсутствуют, то виновником ДТП признается второй водитель.

Автоподставщики используют дорогие в ремонте подержанные иномарки премиум-класса, ремонт которых обходится недешево, особенно в современных реалиях.

«К сожалению, большое количество ДТП, пусть и спровоцированное одними и теми же лицами, не дает страховым компаниям возможности привлечь мошенников к ответственности — нет прямых доказательств», — посетовал Яненко-Базанов.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Деловой Петербург