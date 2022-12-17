Странные дорожные знаки появились на дорогах Германии

Как оказалось, установлены они не для автомобилей.

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На автомагистрали A9 «Мюнхен-Ингольштадт» появились новые дорожные знаки, смысл которых оказался непонятен водителям автомобилей. Таблички круглой формы чем-то напоминают знак «Радиация»: на них изображены странные геометрические фигуры белого и черного цветов. Установлены знаки через каждые 2,5 километра.

Позже водителей успокоили и сообщили, что они могут эти знаки просто игнорировать — это не для них, а для автономных транспортных средств.

Так называемые знаки-ориентиры позволяют беспилотным автомобилям определять свое точное местоположение. На трассе А9 таблички появились первыми, так как именно здесь чаще всего происходят испытания беспилотников.

В России испытания беспилотников тоже идут полным ходом. В ближайшем будущем они выедут на трассу Москва-Санкт-Петербург. Ждать ли на автомагистрали новых знаков?

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Подслушано у ДПС

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