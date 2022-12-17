Новый VW Tiguan превратят в Touareg

По своим габаритам кроссовер будет сопоставим со старшим братом, но двигатели останутся экономичными.

Материалы по теме Обновленный кроссовер Changan уже в продаже — цены

Прототип Volkswagen Tiguan был замечен во время дорожных испытаний. Его кузов окрашен в белый цвет. Из-за этого маскирующие его дизайн наклейки оказались заметнее, чем на черном прототипе.

Как и черный автомобиль, белый имеет ту же фальшивую «решетку радиатора», наклеенную поверх кромки капота и верхней части бампера.

Также видны наклейки по бокам воздухозаборника в бампере.

Идея состоит в том, чтобы заставить кроссовер выглядеть так же, как нынешний Тигуан. Но решетка нового автомобиля будет очень узкой, как на новом WV Golf.

Еще больше подлогов видно сзади, где даже выхлопные трубы — лишь наклейки.

По фотографиям сложно определить габариты, но кажется, что автомобиль стал больше, а его колесная база увеличилась. Это обещает более просторный салон и вместительный багажник.

В салоне же Tiguan появится большой квадратный сенсорный экран в виде планшета.

Материалы по теме Полноприводный Exeed LX — вас удивит его цена в России

Под капотом перемен не предвидится — инженеры компании заняты разработкой электромобилей, а не новых двигателей внутреннего сгорания. Кроссовер будет оснащаться теми же бензиновыми и дизельными моторами и гибридами. Электрической версии не будет: для этого у VW есть ID.4.

Как и прежде, будут предлагаться как передне-, так и полноприводные варианты кроссовера.

Saipa Atlas — новый иранский кроссовер. Ждем в России.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Carscoops.com