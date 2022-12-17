Новый VW Tiguan превратят в Touareg — журнал За рулем

Новый VW Tiguan превратят в Touareg

По своим габаритам кроссовер будет сопоставим со старшим братом, но двигатели останутся экономичными.

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Прототип Volkswagen Tiguan был замечен во время дорожных испытаний. Его кузов окрашен в белый цвет. Из-за этого маскирующие его дизайн наклейки оказались заметнее, чем на черном прототипе.

Как и черный автомобиль, белый имеет ту же фальшивую «решетку радиатора», наклеенную поверх кромки капота и верхней части бампера.

Также видны наклейки по бокам воздухозаборника в бампере.

Новый VW Tiguan превратят в Touareg

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Идея состоит в том, чтобы заставить кроссовер выглядеть так же, как нынешний Тигуан. Но решетка нового автомобиля будет очень узкой, как на новом WV Golf.

Еще больше подлогов видно сзади, где даже выхлопные трубы — лишь наклейки.

Новый VW Tiguan превратят в Touareg

По фотографиям сложно определить габариты, но кажется, что автомобиль стал больше, а его колесная база увеличилась. Это обещает более просторный салон и вместительный багажник.

В салоне же Tiguan появится большой квадратный сенсорный экран в виде планшета.

Новый VW Tiguan превратят в Touareg

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Под капотом перемен не предвидится — инженеры компании заняты разработкой электромобилей, а не новых двигателей внутреннего сгорания. Кроссовер будет оснащаться теми же бензиновыми и дизельными моторами и гибридами. Электрической версии не будет: для этого у VW есть ID.4.

Как и прежде, будут предлагаться как передне-, так и полноприводные варианты кроссовера.

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Фото: Carscoops.com

Новый VW Tiguan превратят в Touareg

По своим габаритам кроссовер будет сопоставим со старшим братом, но двигатели останутся экономичными.

Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378183Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378182Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378184Новый VW Tiguan превратят в Touareg
Новый VW Tiguan превратят в Touareg

По своим габаритам кроссовер будет сопоставим со старшим братом, но двигатели останутся экономичными.

Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378182Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378183Новый VW Tiguan превратят в Touareg — фото 1378184Новый VW Tiguan превратят в Touareg
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л 

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