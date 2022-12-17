Новый VW Tiguan превратят в Touareg

Прототип Volkswagen Tiguan был замечен во время дорожных испытаний. Его кузов окрашен в белый цвет. Из-за этого маскирующие его дизайн наклейки оказались заметнее, чем на черном прототипе.
Как и черный автомобиль, белый имеет ту же фальшивую «решетку радиатора», наклеенную поверх кромки капота и верхней части бампера.
Также видны наклейки по бокам воздухозаборника в бампере.
Идея состоит в том, чтобы заставить кроссовер выглядеть так же, как нынешний Тигуан. Но решетка нового автомобиля будет очень узкой, как на новом WV Golf.
Еще больше подлогов видно сзади, где даже выхлопные трубы — лишь наклейки.
По фотографиям сложно определить габариты, но кажется, что автомобиль стал больше, а его колесная база увеличилась. Это обещает более просторный салон и вместительный багажник.
В салоне же Tiguan появится большой квадратный сенсорный экран в виде планшета.
Под капотом перемен не предвидится — инженеры компании заняты разработкой электромобилей, а не новых двигателей внутреннего сгорания. Кроссовер будет оснащаться теми же бензиновыми и дизельными моторами и гибридами. Электрической версии не будет: для этого у VW есть ID.4.
Как и прежде, будут предлагаться как передне-, так и полноприводные варианты кроссовера.
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Фото: Carscoops.com