Что делать с замерзшим лобовым стеклом? Неожиданные ответы

Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, как они справляются с этим вопросом, и вот что вы нам ответили.
Из 5338 голосов около 15% отдано электрическому обогреву стекла, который есть в составе «зимнего пакета» на многих современных авто.
Четверть опрошенных сказали, что просто заводят автомобиль и ждут, пока можно будет отогреть стекло потоком теплого воздуха от двигателя.
Еще столько же сказали, что вообще не ждут, а избавляются от наледи с помощью скребка.
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Самая большая группа, 34% говорят, что пользуются автозапуском и садятся в теплый автомобиль с отогретыми стеклами. Напомним, что за прогрев двигателя во дворе можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
А по-настоящему неожиданными могут для вас стать ответы, которые написали наши читатели в комментариях к голосованию:
«Пользуюсь омывателем — очень помогает», — пишет Серега.
«С вечера покрывало на стекло положил — и нет проблем утром», — рассказывает Пестрев Андрей.
«А у нас на севере машины под теплыми чехлами стоят», — отвечает Алексей Капитанов.
Резюмировать беседу можно комментарием Юрия: «У меня гараж».
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Фото: скриншот видео YouTube/FORD