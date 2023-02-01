Знаменитая «Ока на дровах» вернулась (и снова попала под штраф)

Слава «Кулибина» из Алматы шагнула за пределы Казахстана — о странном автолюбителе, установившем в салоне малолитражной Оки действующую дровяную печь, написали многие российские СМИ.

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Казахстанские служители закона задержали изобретателя на одной из улиц Алматы и наложили штраф за управление ТС с незарегистрированными изменениями — это и послужило инфоповодом. 67-летний автомобилист сказал журналистам, что, разъезжая на авто с работающей дровяной печью, «просто дурачится», но вместе с тем признает, что вероятное воспламенение его автомобиля в городской пробке — «это опасно, конечно». Городские и республиканские СМИ отсняли сюжеты, разлетевшиеся по Telegram-каналам, машину отправили на штрафстоянку...

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

И за всем этим как-то забылось, что все то же самое уже происходило с этим же автомобилем и с этим же гражданином из Алматы в ноябре 2019 года. Тогда владельца снятой с регистрации Оки с незаконными госзнаками оштрафовали по шести протоколам, а машина отправилась на автостоянку... Будет ли у этого «казахстанского Форсажа» третья часть?

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Источник: Polisia.kz

Видео: YouTube / Polisia KZ