В глаза бросается цвет кузова, если таковым можно его считать...

В Саратове на продажу выставлен ВАЗ-2108, имеющий весьма оригинальный внешний вид. Дело в том, что машина как будто покрыта слоем хрома — поверхность всех внешних кузовных панелей выглядит без малого зеркальной. Первое, что приходит на ум: кузов покрыт пленкой. Однако это маловероятный вариант. Тут, очевидно, мы имеем дело с полностью снятыми с кузова краской и грунтом, последующей полировкой и покрытием лаком.

В пользу этого говорят и проступающие кое-где следы от шлифовального круга, и явственные следы коррозии на металле — при применении пленки такого не встречается…

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По документам машина красная (это видно и по некоторым внутренним деталям), и в целом уже «видала виды»: год выпуска — 1992-й. Хотя пробег для такого возраста невелик — меньше 70 тысяч км.

Если верить, что он не скручен, блестящая машина вполне может приглянуться за указанную цену — хотя бы как деталь интерьера, экспонат, шоу-стоппер... Продавец просит всего 70 тысяч рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Auto.ru

Фото: auto.ru