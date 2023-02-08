Машины влетают друг в друга по голому льду: дорожный коллапс в Ставрополье (видео) — журнал За рулем

Машины влетают друг в друга по голому льду: дорожный коллапс в Ставрополье (видео)

Более двух десятков легковых и грузовых автомобилей столкнулись под Минеральными Водами.

Материалы по теме
Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

6 февраля на 11-м километре трассы Минеральные Воды — Кисловодск произошла целая череда ДТП. Туман и тонкая ледяная корка на асфальте — такие дорожные условия предъявляют повышенные требования к внимательности, и в этот раз с ними справились не все. Началось с того, что Opel Insignia «догнал» Гранту, а затем и грузовой MAN, из-за чего фуру развернуло поперек дороги.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В последующие несколько минут в результате безуспешных попыток избежать столкновений с уже разбившимися машинами произошло еще 12 ДТП. В кадрах выложенного ролика мы видим, что дорога очень скользкая, затормозить крайне затруднительно. В инциденте было разбито более 20 машин, пострадали четыре человека.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров16
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: