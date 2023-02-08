Машины влетают друг в друга по голому льду: дорожный коллапс в Ставрополье (видео)

6 февраля на 11-м километре трассы Минеральные Воды — Кисловодск произошла целая череда ДТП. Туман и тонкая ледяная корка на асфальте — такие дорожные условия предъявляют повышенные требования к внимательности, и в этот раз с ними справились не все. Началось с того, что Opel Insignia «догнал» Гранту, а затем и грузовой MAN, из-за чего фуру развернуло поперек дороги.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В последующие несколько минут в результате безуспешных попыток избежать столкновений с уже разбившимися машинами произошло еще 12 ДТП. В кадрах выложенного ролика мы видим, что дорога очень скользкая, затормозить крайне затруднительно. В инциденте было разбито более 20 машин, пострадали четыре человека.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.