Машины влетают друг в друга по голому льду: дорожный коллапс в Ставрополье (видео)

Более двух десятков легковых и грузовых автомобилей столкнулись под Минеральными Водами.

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6 февраля на 11-м километре трассы Минеральные Воды — Кисловодск произошла целая череда ДТП. Туман и тонкая ледяная корка на асфальте — такие дорожные условия предъявляют повышенные требования к внимательности, и в этот раз с ними справились не все. Началось с того, что Opel Insignia «догнал» Гранту, а затем и грузовой MAN, из-за чего фуру развернуло поперек дороги.

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В последующие несколько минут в результате безуспешных попыток избежать столкновений с уже разбившимися машинами произошло еще 12 ДТП. В кадрах выложенного ролика мы видим, что дорога очень скользкая, затормозить крайне затруднительно. В инциденте было разбито более 20 машин, пострадали четыре человека.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK