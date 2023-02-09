Сел и поехал: крутая ухоженная Чайка продается по цене Гранты

Важно отметить, что в советские годы машина никогда не поступала в свободную продажу, владеть ею могли лишь избранные. Но теперь легендарную Чайку вполне можно приобрести, и за совершенно обычные деньги. Например, в Тольятти на продажу выставили Чайку 1984 года выпуска. Судя по фотографиям и описанию, состояние должно быть неплохим.
Капот и передние крылья носят следы коррозии, но в остальном — и внешне, и по салону — автомобиль оставляет впечатление ухоженного. Сообщается, что с начала «нулевых» Чайка находилась в одной семье и остается в ней сейчас, но была снята с учета в 2012 году и с тех пор не эксплуатируется. Два аккумулятора и два карбюратора полностью обслужены, установлены новые передние колодки.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
«Экземпляр в полной комплектации, на 90% оригинал, заводится, требует ревизии по состоянию и вдумчивого восстановления до коллекционного состояния», — сообщает продавец. Рассматривается обмен на эвакуатор или фургоны Газель с доплатой в обе стороны.
За машину просят ровно 1 млн рублей. Примерно за эти же деньги можно купить хорошо укомплектованную Гранту, только что выкатившуюся с конвейера в том же Тольятти: рекомендованная цена на универсал в комплектации Люкс составляет 913 800 рублей.
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Источник: Avito.ru
Фото: Авито
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