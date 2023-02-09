Лишат ли прав из-за безалкогольного пива, объяснил врач

Не стоит забывать про индивидуальные особенности организма.

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Психиатр-нарколог Андрей Болонкин предупредил, что при употреблении 0,5 л безалкогольного пива количество промилле в крови составит около 0,04. Он пояснил, что несмотря на содержание в нем порядка 0,5% спирта (меньше, чем в квасе), количество алкоголя в крови будет незначительным по сравнению с настоящими алкогольными напитками.

Таким образом, алкометр инспектора ГИБДД не покажет штрафуемые показатели, отметил врач.

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«Допустимая норма алкоголя составляет 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха или 0,3 г/л на литр крови. Значит, употребление нескольких бутылок не лишит вас прав. Для сравнения — 0,3 промилле примерно равняется выпитым 50 г водки, 200 г вина или 500 г пива у среднестатистического мужчины весом 80 кг», — объяснил он.

Но при этом если выпить бутылку безалкогольного пива непосредственно перед медосвидетельствованием, то в выдыхаемом воздухе может выявиться какое-то количество алкоголя, предостерег Болонкин и напомнил, что всегда еще нужно учитывать индивидуальные особенности человека.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 марта при освидетельствовании водителя на алкоголь.

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Источник: Газета.ru

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