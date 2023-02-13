Новый видеоотчет из музея охватывает лишь часть коллекции мотоциклов Иж — в показанной части экспозиции собраны послевоенные мотоциклы, а также созданные во времена перестройки и позднее, в 1990-е.
Помимо моделей, которые мы хорошо помним (массовые Планеты и Юпитеры, навевающие сейчас сладкую ностальгию), есть и редчайшие экземпляры. Например, машины с роторными движками, с жидкостным охлаждением, трехколесные грузовые аппараты…
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
А ведь присутствует в этой коллекции и еще один интереснейший пласт: довоенные модели Иж-7, Иж-8, Иж-9, Иж-12… Словом, если вы ценитель этой техники, проходить мимо Музея техники Вадима Задорожного явно не стоит.
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Источник: Youtube / Автомобильная Россия
Фото: скриншот видео Youtube
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