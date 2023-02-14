О чем мечтают автомобилисты в День всех влюбленных

В этот день принято дарить подарки. Среди них встречаются и универсальные, но есть у мужчин и женщин особые предпочтения.

Валентинов день, или День всех влюбленных, отмечают сегодня, 14 февраля, во многих странах мира.

И хотя в России его признают не все, если вы задумались над тем, что хочет получить в подарок ваша «автополовинка», вот вам готовый список рекомендаций, который подготовил проект «ОСАГО: общественная экспертиза».

Они, впрочем, подойдут автомобилистам и в других тожественных случаях.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В топ-5 универсальных подарков вошли:

видеорегистратор

антибликовые водительские очки (улучшают видимость при различных условиях)

полис ОСАГО (подходит для тех, кто предпочитает на любой праздник дарить и получать деньги)

сертификат на урок экстремального вождения

компрессор.

Для девушек наиболее желанными подарками оказались:

автомобильный пылесос

органайзер для багажника (особенно подойдет тем, кто любит порядок везде).

чехол для автодокументов

сертификат на автомойку

оплетка на руль

брелок для поиска ключей со звуковым сигналом (реагирует на свист или управляется со смартфона).

Мужчины будут рады, если им подарят:

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портативное зарядно-пусковое устройство

набор инструментов для устранения неполадок

мультитул (имеет форму складного ножа и с легкостью заменит нож, отвертку, открывашку, пассатижи и т.д.)

алкотестер

чехлы на сиденья

мини-мойку (особенно подойдет тем, у кого есть дача).

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Фото: www.freepik.com

