О чем мечтают автомобилисты в День всех влюбленных

Валентинов день, или День всех влюбленных, отмечают сегодня, 14 февраля, во многих странах мира.
И хотя в России его признают не все, если вы задумались над тем, что хочет получить в подарок ваша «автополовинка», вот вам готовый список рекомендаций, который подготовил проект «ОСАГО: общественная экспертиза».
Они, впрочем, подойдут автомобилистам и в других тожественных случаях.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В топ-5 универсальных подарков вошли:
- видеорегистратор
- антибликовые водительские очки (улучшают видимость при различных условиях)
- полис ОСАГО (подходит для тех, кто предпочитает на любой праздник дарить и получать деньги)
- сертификат на урок экстремального вождения
- компрессор.
Для девушек наиболее желанными подарками оказались:
- автомобильный пылесос
- органайзер для багажника (особенно подойдет тем, кто любит порядок везде).
- чехол для автодокументов
- сертификат на автомойку
- оплетка на руль
- брелок для поиска ключей со звуковым сигналом (реагирует на свист или управляется со смартфона).
Мужчины будут рады, если им подарят:
- портативное зарядно-пусковое устройство
- набор инструментов для устранения неполадок
- мультитул (имеет форму складного ножа и с легкостью заменит нож, отвертку, открывашку, пассатижи и т.д.)
- алкотестер
- чехлы на сиденья
- мини-мойку (особенно подойдет тем, у кого есть дача).
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: www.freepik.com
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