О чем мечтают автомобилисты в День всех влюбленных — журнал За рулем

О чем мечтают автомобилисты в День всех влюбленных

В этот день принято дарить подарки. Среди них встречаются и универсальные, но есть у мужчин и женщин особые предпочтения.

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Валентинов день, или День всех влюбленных, отмечают сегодня, 14 февраля, во многих странах мира.

И хотя в России его признают не все, если вы задумались над тем, что хочет получить в подарок ваша «автополовинка», вот вам готовый список рекомендаций, который подготовил проект «ОСАГО: общественная экспертиза».

Они, впрочем, подойдут автомобилистам и в других тожественных случаях.

О чем мечтают автомобилисты в День всех влюбленных

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В топ-5 универсальных подарков вошли:

  • видеорегистратор
  • антибликовые водительские очки (улучшают видимость при различных условиях)
  • полис ОСАГО (подходит для тех, кто предпочитает на любой праздник дарить и получать деньги)
  • сертификат на урок экстремального вождения
  • компрессор.

Для девушек наиболее желанными подарками оказались:

  • автомобильный пылесос
  • органайзер для багажника (особенно подойдет тем, кто любит порядок везде).
  • чехол для автодокументов
  • сертификат на автомойку
  • оплетка на руль
  • брелок для поиска ключей со звуковым сигналом (реагирует на свист или управляется со смартфона).

Мужчины будут рады, если им подарят:

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  • портативное зарядно-пусковое устройство
  • набор инструментов для устранения неполадок
  • мультитул (имеет форму складного ножа и с легкостью заменит нож, отвертку, открывашку, пассатижи и т.д.)
  • алкотестер
  • чехлы на сиденья
  • мини-мойку (особенно подойдет тем, у кого есть дача).

Фото: www.freepik.com

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