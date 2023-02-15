Внимание: не купите по ошибке автомобиль, который числится в розыске

О таких авто на вторичке специалисты говорят «продаются в угоне». В январе 2023 года специалистами сервиса «Автокод» при формировании отчетов было выявлено 49 таких машин.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Среди моделей, с которыми подобное чаще всего проделывают, в январе определились свои «лидеры»:
- ВАЗ-2109 — 3 отчета, в которых авто числилось в угоне
- Lada Granta, Lada 4х4 и Toyota Land Cruiser — по 2 отчета
- Hyundai Solaris, Toyota Camry, Ford Focus, Kia Mohave, Mercedes-Benz S-класса, Porsche Cayenne Toyota Land Cruiser Prado — по одному отчету.
Специалисты советуют при покупке бэушек заранее проверять их на розыск. При постановке на учет такую машину заберут на штрафстоянку до выяснения обстоятельств, а нового собственника привлекут свидетелем по уголовному делу. В итоге покупатель лишится и машины, и отданных за нее денег.
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Источник: «Автокод»
Фото: Unsplash
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