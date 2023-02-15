Столичным чиновникам предложили пересесть на автомобили Москвич — журнал За рулем

Столичным чиновникам предложили пересесть на автомобили Москвич

По мнению инициаторов, сейчас самое время обновить автопарк.

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Автопарк мэрии Москвы в ближайшем будущем может быть обновлен за счет замены иномарок отечественными автомобилями, в первую очередь кроссоверами Москвич 3. 

С такой инициативой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Не исключено, что проект обращения будет рассмотрен уже 15 февраля.

Как отметил Сергей Митрохин, «как москвич, он гордится тем, что его родной город возвращает себе общероссийское лидерство в сфере индустриального развития», но успех нуждается в закреплении, а «возрожденная автомобильная отрасль Москвы — во всемерной государственной поддержке».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Депутат рассчитывает в данном вопросе на поддержку представителей большинства партий, отмечая, что «все они говорят о поддержке отечественного производителя и об отказе от иностранной продукции в условиях санкций».

  • Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что три тысячи автомобилей Москвич отправятся в различные регионы России для пополнения парков такси и каршеринга.
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Источник: КоммерсантЪ

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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