VW рассказал об обновленном Touareg — журнал За рулем

VW рассказал об обновленном Touareg

Автомобиль представят в мае. Спереди его украшает единая световая полоса.

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В топовой версии R 2024 года, которую производитель частично скрыл под камуфляжем, на Touareg красуется световая полоса, такая же, как и на других внедорожниках VW, в том числе недавно обновленных Atlas и Atlas Cross Sport в Северной Америке.

В автомобиле интересный дизайн колес диаметром 21 дюйм. Гибридная версия с подключаемым модулем получит синие тормозные суппорты с маркировкой «R».

VW рассказал об обновленном Touareg

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На корме светится значок VW, и как только камуфляж будет снят, мы ожидаем увидеть световую полосу и на задней двери. В зависимости от уровня отделки салона будут слегка изменены передний и задний бамперы.

При этом двигатели изменения не затронули: популярный 3-литровый V6 TDI по-прежнему будут предлагать в вариациях с мощностью 231 и 286 л.с., а мощность 3-литрового бензинового агрегата V6 составит 340 л.с.

VW рассказал об обновленном Touareg

Touareg по-прежнему предложат со стандартным полным приводом 4Motion и 8-ступенчатой АКП.

Выпускать кроссовер будут в Братиславе (Словакия).

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Источник: motor1.com

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

Volkswagen 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

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